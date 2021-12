iCulture Vandaag: dit was dinsdag 21 december 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op dinsdag 21 december 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Volgend jaar lijkt het eindelijk te gebeuren: Apple Pay in het openbaar vervoer in Nederland gebruiken. Komende zomer zou het mogelijk moeten zijn. Wat ook volgend jaar staat te gebeuren is het einde van grote updates voor de iPhone 6s. Deze toestellen zullen werken met iOS 16. Voor het eerst in tijden is er weer een afvaller. Dat en meer lees je in deze iCulture Vandaag!

Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

​ Wat kunnen we verwachten van de Apple Watch SE 2022? Wij zochten het voor je uit.

Apps

Deze update wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

SIXT rent, share, ride (gratis, iPhone/iPad, iOS 13.0+) - Met de nieuwe radar wordt automatisch een auto gereserveerd zodra deze beschikbaar is.