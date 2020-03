De HomePod bediening werkt op basis van aanraking. Het kleine display aan de bovenkant toont tijdens het afspelen van muziek een grote plus- en minknop, waarmee je het volume aanpast. En hou je je vinger op het scherm, dan roep je Siri op. In een patent omschrijft Apple nu een volledig nieuwe bediening, waarbij het niet uitmaakt waar je de HomePod aanraakt. Dit zou de bediening ook een stuk makkelijker maken.



‘HomePod met aanraakgevoelige bekleding’

Het patent omschrijft een algemene manier hoe je apparaten kan bedienen dat van een bepaalde stof gemaakt is. Er wordt gesproken over laptops en een smartwatch. Kunnen we straks de Apple Watch bedienen door over het bandje te vegen? Dat lijkt onwaarschijnlijk, maar de toepassing op de HomePod klinkt een stuk logischer.

Apple benoemt audio-producten die deel van stof gemaakt zijn. De huidige HomePod heeft een stoffen bekleding die ervoor zorgt dat de speaker goed klinkt. De muziek wordt zo door de gaatjes van de behuizing gestuurd. Apple overweegt om onder de stoffen bekleding een aanraakgevoelig oppervlak te bevestigen. Daarmee zou je de speaker dus kunnen bedienen door de zijkant aan te raken. Delen van de bekleding kunnen oplichten om bijvoorbeeld knoppen te tonen. Denk aan een groot plus- en minsymbool waarmee je het volume aanpast.

Momenteel kan het soms lastig zijn om te zien of Siri op de HomePod reageert, omdat er alleen op de bovenkant van de speaker een Siri-symbool verschijnt. Je hebt lang niet altijd zicht op de bovenkant, zeker niet als je verder weg staat.

Voorlopig is dit nog toekomstmuziek. Apple dient regelmatig patenten in, maar lang niet alle patenten worden werkelijkheid. Bovendien zitten we in Nederland nog steeds te wachten op de HomePod. Maar er is nog hoop, want binnenkort brengt Apple de HomePod nog in India uit. Toch vragen wij ons af of het verstandig is om nu na twee jaar nog te kiezen voor de eerste generatie HomePod.