Zo gebruik je de aanraakbediening van de HomePod: muziek en meer bedienen zonder Siri Tips

Basisfuncties

De bovenkant van de HomePod is aanraakgevoelig en is voorzien van een klein schermpje. Hiermee kun je bijvoorbeeld de muziek bedienen die op de HomePod afgespeeld wordt, zonder dat je Siri gebruikt. Maar welke handelingen zijn er precies mogelijk? In deze tip leggen we de mogelijkheden van de aanraakbesturing van de HomePod aan je uit.