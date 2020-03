Steven Spielberg werd een jaar geleden gepresenteerd als de grote naam voor Apple TV+, Apple’s kersverse eigen streamingdienst. Samen met Oprah Winfrey, Jennifer Anniston en Reese Witherspoon stond hij op het podium om te vertellen over de series waar ze op dat moment aan werkten. Van alle grote namen zijn de series inmiddels te zien en nu iso ook het project van Steven Spielberg beschikbaar op Apple TV+. Amazing Stories draait om vijf unieke verhalen, dat doet denken aan series als Black Mirror en Twilight Zone.



Amazing Stories kijken op Apple TV+

De serie is geproduceerd door Steven Spielberg en zijn bedrijf Amblin Entertainment. Naast Steven Spielberg werkten ook Edward Kitsis en Adam Horowitz mee aan de serie, beide bekend van Lost en Once Upon a Time. De serie kent vijf aparte verhalen, waarvan de eerste nu te zien is. In de aflevering getiteld De Kelder ontdekt Sam tijdens het restaureren van een oude boerderij een portaal naar het jaar 1919. De volgende afleveringen worden elke week aan de serie toegevoegd.

De eerste aflevering duurt ruim 50 minuten. In de serie komen onder andere de sterren Dylan O’Brien (‘Maze Runner’ en ‘Teen Wolf’), Victoria Pedretti (‘You’), Josh Holloway (‘Lost’ en ‘Yellowstone’), Sasha Alexander (‘Rizzoli & Isles’ en ‘Shameless’) en Robert Forster (‘Twin Peaks’) voorbij. De serie is een revival van het origineel van Steven Spielberg uit 1985.

Tweede seizoen voor Truth Be Told

Ook is vandaag bekend geworden dat er een tweede seizoen van de dramaserie Truth Be Told aan komt. Truth Be Told draait om de podcastmaker Poppy Parnell, die tot het besef komt dat iemand door haar onterecht in de gevangenis zit vanwege een moordzaak van jaren geleden. De hoofdrollen wordt gespeeld door Octavia Spencer en Aaron Paul. Spencer is tevens producent voor de serie en keert in ieder geval terug in het nieuwe seizoen. Daarnaast wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe personages voor de nieuwe verhalen.

Wanneer het tweede seizoen te zien is, is nog niet bekend. Voor het voorjaar staan heel wat Apple TV+ series gepland en in ons eerdere overzicht lees je wat er zoal te kijken is.