De Santa Clara County is de lokale overheid in de regio waar grote techbedrijven gevestigd zijn, ook wel Silicon Valley genoemd. Cupertino, waar Apple’s hoofdkantoor gevestigd is, is één van de grote steden in de regio. Ook San Jose, waar elk jaar de WWDC georganiseerd wordt, ligt binnen dit gebied. Nu heeft de county adviezen aan de grote techbedrijven uitgestuurd met betrekking tot het coronavirus. De WWDC zoals we die kennen staat dus op losse schroeven.



Overheid: “Organiseer geen grote evenementen zoals WWDC”

The Verge meldt dat de Santa Clara County donderdag uitgebreide richtlijnen heeft opgesteld, als gevolg van zes niet gevallen van coronavirus in de regio. De richtlijnen zijn opgesteld door de Santa Clara Public Health Department en bestaan uit onder andere de volgende adviezen:

Uitstellen van niet noodzakelijke reizen van werknemers

Beperk het aantal werknemers dat op armlengte van elkaar werkt. Beperk of annuleer ook grote persoonlijke vergaderingen en evenementen

Verzoek werknemers om thuis te blijven als ze zich ziek voelen

Overweeg het verspreiden van start- en eindtijden van werkdagen om te voorkomen dat grote groepen mensen tegelijk samen zijn

De volledige richtlijnen vind je op de pagina van de Santa Clara County.



Het McEnery Convention Center in San Jose, sinds 2017 de thuishaven van de WWDC

Het is nog altijd onduidelijk wat dit betekent voor de WWDC 2020. Apple houdt al jarenlang in de eerste weken van juni de grote wereldwijde ontwikkelaarsconferentie in San Jose. Apple houdt niet alleen de jaarlijkse persconferentie waar de nieuwe software-versie aangekondigd worden, want er zijn ook sessies waar grote groepen mensen bij elkaar komen. Tijdens deze sessies leren ontwikkelaars over de nieuwe mogelijkheden, zodat ze hun apps kunnen voorbereiden.

Google had eerder al besloten om de Google I/O 2020 af te blazen in zijn traditionele vorm. Google zoekt nog naar een andere vorm voor het event, zodat ontwikkelaars wel in contact kunnen komen. Mogelijk is Apple achter de schermen ook druk met het zoeken van een juiste oplossing. Tot op heden heeft Apple nog geen datum of andere aankondiging voor de WWDC 2020 gedaan. De voorgaande jaren werd de WWDC aangekondigd in februari, maart of april. Het zou dus kunnen dat Apple nog even de tijd neemt om de exacte plannen uit de doeken te doen. Feit is dat de kans op een traditioneel event bijzonder klein is.