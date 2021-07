HomePod 15 beta 3

De aanstaande HomePod 15-update bevat heel wat functies, waaronder SharePlay en ondersteuning voor lossless audio. In de derde beta van de HomePod 15-software is nu lossless audio toegevoegd voor de HomePod en HomePod mini. Toen Apple het op andere devices introduceerde beloofde het bedrijf dat er nog ondersteuning voor de HomePod zou komen. In de eerste beta zat het erin, in de tweede werd het er weer uit gehaald en nu is het terug in beta 3.



Heb je iOS 15 op je toestel staan en de nieuwste beta van de HomePod 15-software (die je alleen op uitnodiging kunt installeren), dan kun je in de Woning-app naar je profiel gaan en vervolgens bij Media > Apple Music voor lossless audio kiezen. Speel je een nummer af dat in lossless kwaliteit beschikbaar is, dan zal dit als icoontje in de muziekspeler te zien zijn. Heb je nog geen beta, dan kun je via AirPlay al lossless muziek op je HomePod afspelen, maar dit werkt via een omweg.

Problemen gefixt, maar nog niet alle

Ook goed nieuws is dat beta 3 een vervelend probleem oplost. Veel HomePod-bezitters klaagden over plotselinge uitvallers en oververhitting, waardoor ze hun speaker niet meer konden gebruiken. In de releasenotes van HomePod 15 staat niet welke problemen zijn opgelost.

De problemen doen zich ook voor met versie 14.6 van de HomePod-software, maar daarvoor is nog geen fix uitgebracht.