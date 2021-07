HomePod raakt oververhit door beta 15

Apple brengt voor talloze apparaten een betaversie uit, zowel voor ontwikkelaars als voor publieke betatesters. Voor de HomePod is er geen officiële beta, maar er is wel een AppleSeed-beta beschikbaar voor gebruikers die daarvoor zijn uitgenodigd. Zij kunnen alvast de aanstaande HomePod-functies testen. Maar erg veel plezier hebben ze niet van de test. Het blijkt namelijk dat softwareversie 15 nog vol zit met bugs, waardoor de speaker oververhit raakt.



Overigens kan iedereen die dat écht wil de betasoftware voor de HomePod installeren, want het benodigde profiel is via Google te achterhalen. Toch raden we dit af, omdat er nogal wat problemen op treden. Op Reddit waarschuwen gebruikers elkaar: het beste is om de HomePod los te koppelen van het stopcontact, omdat de bovenkant te heet wordt. Dit kan ertoe leiden dat het moederbord kapot gaat. Ook komt het voor dat de HomePod zichzelf uitschakelt vanwege een te hoge temperatuur. Een ander probleem is dat Siri de muziek niet kan pauzeren. Tik je op de bovenkant, dan springt de HomePod door naar het volgende nummer, maar stopt niet met afspelen.

Net als bij de Apple Watch is het niet mogelijk om de HomePod te downgraden naar een eerdere softwareversie. Je zult dus moeten wachten op toekomstige beta’s waarin het probleem wordt opgelost, of de HomePod een paar weken in de kast zetten totdat versie 15 officieel uitkomt.