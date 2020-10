Apple heeft de gidsen in Apple Kaarten uitgebreid naar Europa. Je kunt nu ook gidsen opvragen in Amsterdam, Londen, Parijs, Rome, Berlijn en talloze andere steden. Daarnaast is er nu OV-informatie in Italië.

Apple Kaarten-gidsen in Europa

Je herkent de gidsen aan de tekst ‘Gidsen’ als je zoekt naar een stad. Tik je erop, dan krijg je de gidsen te zien met toeristische suggesties. Voor Amsterdam en Berlijn zijn dat de Louis Vuitton City Guides met ideeën om 24 uur in een stad door te brengen. Die vind je in Parijs en Rome ook, maar daar kun je ook nog kiezen voor Rick Steves’ Top Experiences. Dit is een Amerikaanse producent van reisboeken die vooral naar de topattracties kijkt en zich richt op Amerikanen die in één dag drie Europese hoofdsteden willen bezoeken.



Rick Steves’ stuurt je in Parijs dan ook langs bij de Notre-Dame, het Louvre en de Eiffeltoren, terwijl de Louis Vuitton-gids wat meer bedoeld is voor de reiziger die ergens voor de tweede keer komt. Je gaat in Parijs naar Institut Giacometti, het atelier van calligrafiespecialist Nicolas Ouchenir en je haalt taartjes bij patisserie Sébastien Dégardin. Neem wel een flinke portemonnee mee, liefst eentje van Louis Vuitton natuurlijk. Er zijn in totaal 30 Louis Vuitton-gidsen, waaronder Reims, Arles, Venetië, Praag, Lissabon, Istanbul, Moskou, Chicago, Seoul, Rio de Janeiro en Mexico City.

Antwerpen is ook van de partij met een Street Art Cities-gids over street art. Andere Europese steden ontbreken nog zoals Brussel, Keulen, München en Wenen.

Londen had al reisgidsen, vanaf het prille begin van de gidsen in Apple Kaarten en daar is het aanbod dan ook het grootst, met onder andere gidsen van Lonely Planet.

Ook nieuw: OV-informatie in Italië

De kans dat je binnenkort naar Italië vertrekt is niet zo groot, maar mocht je ooit weer plannen hebben: er is nu OV-informatie beschikbaar in Apple Kaarten. Deze zijn te gebruiken in veel dichtbevolkte gebieden. Je krijgt bij het plannen van je reis informatie te zien over openbaar vervoer in je regio, waaronder buslijnen, trams en treinen. Het werkt tussen grote steden zoals Rome, Milaan, Napels, Venetië, Florence, Genua en anderen. Je kunt het gebruiken op je iPhone, iPad, Apple Watch en Mac.

Bij Apple is een lijst te vinden van alle regio’s waar het nu werkt. Helaas is er geen aparte sectie over de stedengidsen.