Apple TV Remote-app verdwijnt, dit is het alternatief

Geen Apple TV Remote-app meer

De Remote-app was bedoeld om de Apple TV te bedienen, als je de normale afstandsbediening (Siri Remote) niet bij de hand hebt. Heb je de app eerder gedownload, dan kun je deze gewoon blijven gebruiken. Zo niet, dan vind je de functies van de Remote-app voortaan op een andere plek: er zitten ook Apple TV-functies in het Bedieningspaneel.



De Apple TV Remote-app verscheen in 2016, een jaar na verschijning van de vierde generatie Apple TV. Het was een alternatief voor de Siri Remote. Je kunt ermee door je menu’s bladeren, spraakopdrachten geven en meer. De afgelopen jaren kreeg de app nauwelijks nog een update. De grootste vernieuwing was dat onlangs nog een nieuw icoontje werd toegevoegd.

Apple houdt nog wel de iTunes Remote-app beschikbaar, voor het afspelen van muziek van Apple Music, iTunes en de TV-app op je Mac of Windows-pc.

Ook kun je nog de Apple TV bedienen met de Remote-app op je Apple TV.

De supportpagina van Apple noemt nu alleen het gebruik van de Remote-functies in het Bedieningpaneel. Apple TV Remote verschijnt automatisch in het Bedieningspaneel in de huidige versies van iOS. De functies komen overeen met de knoppen op de remote en het werkt ook met meerdere Apple TV’s in verschillende kamers. Sinds iOS 12 is het al mogelijk om je Apple TV op deze manier te bedienen. Een zoekfunctie is ook aanwezig.

Wat is het verschil met de Apple TV Remote-app?

De Apple TV-afstandsbediening in het Bedieningspaneel is een soort light-versie van de aparte Apple TV Remote-app. Het verschil tussen de Apple TV Remote-app en de afstandsbediening in het Bedieningspaneel, is dat je in de aparte app ook details kunt zien van bijvoorbeeld muziek dat afgespeeld wordt. Bovendien heeft de Apple TV Remote-app een aparte gamemodus die je kunt gebruiken om games te spelen. Om de Apple TV-afstandsbediening in het Bedieningspaneel te kunnen gebruiken, is het niet nodig om de aparte Apple TV Remote-app op je toestel te hebben staan. Je kan met beide opties de Apple TV bedienen met je iPhone. Meer over de werking van de Apple TV Remote-app lees je in onze gids.