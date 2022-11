Apple Pencil met codenaam ‘Maker’

Het gerucht is afkomstig van Weibo en werd opgepikt door geruchtenlekker @duanrui1205 op Twitter. Het zou gaan om een nieuwe Apple Pencil die rond de €50 zou gaan kosten en tijdens het september-event al onthuld moest worden. De lagere prijs heeft ermee te maken dat er geen druksensor en geen batterij in zit. In plaats daarvan zit er een chip in, die vanuit het scherm aangestuurd wordt. Een soortgelijke oplossing bestaat al bij de Samsung S-Pen. Er waren al 1 miljoen stuks van de Pencil geproduceerd op het moment dat Apple de stekker uit het plan trok. Het product bevond zich dus al na meerdere testfasen in massaproductie.



Ideaal voor de nieuwste iPad

At the Apple Event in September, Apple was originally going to release a new Apple Pencil code-named Maker, priced at about $49, with no pressure sensing and no battery needed, using a chip to power the stylus from the screen, similar to the Samsung S- Pen.(1/2) — DuanRui (@duanrui1205) November 24, 2022

Zo’n goedkopere Pencil zonder oplaadfunctie zou ideaal zijn geweest voor de iPad 2022 , die nu een onhandige combinatie van adapters heeft voor koppelen en opladen. Omdat dit model een usb-c-poort heeft kun je er niet zomaar de Apple Pencil mee opladen en koppelen. De los verkrijgbare adapter heeft een lange levertijd en is gemakkelijk kwijt te raken omdat je ‘m nergens aan kunt vastmaken. De bron claimt verder dat de ‘Maker’ ook geschikt was voor de iPhone , maar dat is minder geloofwaardig. Geruchten over een Apple Pencil voor iPhone duiken regelmatig op, maar Apple heeft het idee altijd ontkend.

Het gerucht is dan ook vooral interessant als gedachtenexperiment, voor wat er zoal mogelijk is. Zou dit een goed alternatief zijn geweest voor de huidige Apple Pencil van €119,- en de Apple Pencil 2 van €149,-? Met een ingebouwde chip kan Apple meer functies bieden dan met een simpel stokje, zoals bij de meeste Apple Pencil-alternatieven het geval is.

Er zijn jarenlang tekenpennen voor de iPad uitgebracht, die meestal een rubberen schrijfpunt en een behuizing van geleidend materiaal hebben. Luxere exemplaren van Logitech, Adonit en Wacom bieden vaak wat meer functies maar liggen qua prijs al snel boven de 50 euro. Onduidelijk is waarom Apple de plannen voor deze ‘Maker’-pen heeft geschrapt, maar wellicht duikt ‘ie in een toekomstige Apple-kenote nog eens op.