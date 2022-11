Opinie: Apple moet betere werkomstandigheden afdwingen in China

Update 13:15 uur: The Financial Times (paywall) beweert dat Apple een team heeft gestuurd om poolshoogte te nemen.

Apple brengt jaarlijks Supplier Responsibilty-rapportages uit, waaruit we kunnen afleiden hoe goed het allemaal geregeld is bij de toeleveranciers. Van grondstoffen tot recycling, “we volgen de hoogste standaarden om te zorgen dat elke persoon in onze toeleveringsketen veilig is, wordt gewaardeerd én gerespecteerd”, schrijft Apple. Maar is dat wel zo? De onrust bij fabrikant Foxconn maakt duidelijk dat er nog wel wat meer werk aan de winkel is.



Onrust in grootste iPhone-fabriek in China

Je hebt het ongetwijfeld gelezen op de algemene nieuwssites : er is onrust uitgebroken bij de grootste iPhone -fabriek in China. Er worden in deze fabriek ook andere producten gemaakt, maar Apple is veruit de grootste klant. Na protesten heeft eigenaar Foxconn excuses aangeboden en beterschap beloofd. Apple houdt zich ondertussen afzijdig. Het bedrijf bracht wel een persbericht uit over de situatie in Zhengzhou, maar die is uitsluitend bedoeld om investeerders en gebruikers gerust te stellen. De disclaimer onder het persbericht is langer dan de tekst zelf. Toch heeft Apple wel degelijk bijgedragen aan de onrust.

De afgelopen dagen hebben honderden medewerkers van de iPhone-fabriek in Zhengzhou gedemonstreerd tegen slechte werkomstandigheden, onbetaalde lonen en de angst voor verspreiding van het coronavirus. Zo moesten werknemers de kamer delen met besmette collega’s. Foxconn had hogere lonen beloofd om nieuw personeel aan te trekken en beloofde betere arbeidsvoorwaarden, maar daar kwam niets van terecht. Tijdens de protesten werden medewerkers geslagen door de politie en werd grof geweld gebruikt. Foxconn ontkende eerst de verhalen over de erbarmelijke omstandigheden van ‘iPhone-city’ maar heeft alsnog excuses aangeboden. Door een “technische fout in het betalingssysteem” waren de bonussen per ongeluk niet uitgekeerd.

Wat is de rol van Apple hierin? Ten eerste dat Apple fatsoenlijke toeleveranciers moet uitkiezen, die een eerlijk salaris uitbetalen en hun medewerkers met respect behandelen. Apple is machtig genoeg om dat af te dwingen en zegt zelf het beste beentje voor te zetten. Dat dit tot hogere prijzen leidt, is nog wel te verkroppen. Maar de werkelijkheid is dat Apple fabrikanten onder druk zet om zo goedkoop mogelijk te produceren en zelf weigert om prijsverhogingen te betalen. Dat Apple het onderste uit de kan probeert te halen blijkt ook wel uit een portret van Tony Blevins, de man die eerder dit jaar werd ontslagen na ongepaste opmerkingen over grabbelen in vrouwenborsten. Blevins stond bekend als “The Blevinator”, een meedogenloze en nietsontziende onderhandelaar die nergens voor terugdeinsde om Apple een gunstige deal te bezorgen.

Zo nodigde Blevins de leveranciers van iPhone-onderdelen uit in een hotel, waar ze in verschillende vergaderzalen werden gezet. Blevins liep van de ene zaal naar de andere, blufte dat concurrenten veel lagere prijzen hadden beloofd en probeerde elke deelnemer zover te krijgen dat ze de prijs zover mogelijk lieten zakken.

Hetzelfde gebeurde toen Apple glaspanelen voor Apple Park wilde bestellen en de leveranciers tegen elkaar uitspeelde in een hotel in Hongkong. Apple vindt klaarblijkelijk dat het een eer is om voor het bedrijf te mogen produceren en best bereid zijn om dat voor een habbekrats te doen. Die kostenbesparingen komen overigens niet bij de klant terecht, maar zorgen ervoor dat Apple elk kwartaal nieuwe records kan melden. Apple kan op die manier ook bedrijven kapot maken, zoals gebeurde bij Imagination. Tim Cook heeft ondertussen ook geen schone handen: hij sloot vorig jaar een geheime deal met de Chinese overheid en beloofde daarbij de economie van China te helpen ontwikkelen. Daar hebben de mensen op de werkvloer weinig profijt van.

Als Apple z’n machtspositie kan gebruiken om zo goedkoop mogelijk iPhones te laten produceren, kan Apple dat ook doen om betere werkomstandigheden af te dwingen en te zorgen dat het ingehuurde personeel netjes wordt betaald. Wel is Apple al enige tijd bezig om meer productiecapaciteit naar andere lage lonen-landen over te hevelen (zoals India en Vietnam), maar dat is een langdurig proces en ook in die landen zijn de arbeidsomstandigheden vaak dubieus.

Wat vinden jullie hoe Apple het moet aanpakken?