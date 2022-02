Vanaf vandaag gelden nieuwe regels voor coronabewijzen. De QR-code voor 3G-toegang tot evenementen werkt niet meer. In plaats daarvan moet je nu steeds testen om toegang te krijgen. De CoronaCheck-app is aangepast voor deze nieuwe 1G-regel.

CoronaCheck-app met 1G-testbewijzen

De CoronaCheck-app heeft een update gekregen, waardoor de QR-code voor gebruik binnen Nederland is gedeactiveerd. Je kunt nog wel de internationale QR-code gebruiken als je gaat reizen en bewijs nodig hebt dat je gevaccineerd en/of hersteld bent. Voor binnenlands gebruik geldt nu de 1G-regel: op plekken waar meer dan 500 mensen bijeen komen moet je een recente sneltest hebben. Daarvoor zul je een (gratis) test moeten boeken bij een van de locaties. De app verwijst door naar een pagina met meer informatie.



Bij het scannen van een testbewijs toont de Scanner-app een blauw scherm met een wit vinkje en de tekst ‘1G-controle klaar’. Vooheen verscheen bij het 3G-certificaat een groen scherm met tekst en vinkje.

In de app is een nieuw paneel verschenen met de tekst ‘Bewijs voor 1G-toegang’ met Nederlandse vlag. Heb je een test laten doen, dan verschijnt hier het testbewijs, met aanduiding hoe lang het nog geldig is (in totaal 24 uur).

Vanaf vrijdag 25 februari is in Nederland de mondkapjesplicht afgeschaft en wordt alleen nog 1G gebruikt bij grote evenementen.