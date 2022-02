iCulture Vandaag: dit was donderdag 24 februari 2022

Februari loopt langzamerhand ten einde en dat betekent dat we ons langzamerhand gaan opmaken voor het maart-event. Het zal zeker niet de enige gebeurtenis zijn want we verwachten in 2022 nog meer events. Welke dat zijn hebben we voor je op een rijtje gezet. Verder is er goed nieuws voor T-Mobile-gebruikers en helpen we je van je problemen met je iPhone-toetsenbord af. Dat en meer lees je in deze iCulture Vandaag.



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Halide Mark II (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 13.0+) - Halide Mark II heeft diverse verbeteringen, zoals een nieuwe functie om foto’s te redden die je niet kon opslaan. Dit bleek een bug in iOS, die gedeeltelijk is opgelost. Halide doet de rest. Ook zit er een nieuwe rasterweergave in.

NowPlaying - Music Display (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 15.0+) - Je krijgt nu een historie van je luistersessies, zodat je ze opnieuw kunt ontdekken. Ook kun je favoriete nummers toevoegen aan je plank.

​ Fastned (gratis, iPhone, iOS 12.0+) - Fastned heeft een volledig nieuwe onboarding-ervaring en flinke prestatieverbeteringen. Volgens de makers is deze update geen kleintje.

