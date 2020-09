Geen iPhone 12 tijdens Apple-event in september

Het is in september altijd vaste prik: de nieuwe iPhones worden onthuld. Maar dit jaar is alles anders door het coronavirus. Apple heeft afgelopen juli tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers al bevestigd dat de iPhone dit jaar een paar weken later komt dan gebruikelijk. En dat betekent ook dat de aankondiging van de iPhone 12 zelf iets later komt. Er zijn nog meer aanwijzingen. Zo hebben analisten en Apple-geruchtenlekkers zoals Mark Gurman van Bloomberg meermaals gezegd dat we deze maand nog geen iPhones hoeven te verwachten, maar dat het evenement op 15 september vooral om de Apple Watch en nieuwe iPads zou draaien.



Eerder schreven we in onze verwachtingen voor het event op 15 september ook al, dat we geen iPhones verwachten maar wel een hoop andere aankondigingen.

Het schema ziet er voor dit jaar als volgt uit:

September-event: Apple Watch, iPads en software

Oktober-event: iPhones en eventueel nieuwe Macs

De vertraging van de iPhones heeft mogelijk niet alleen te maken met het coronavirus, maar ook met het feit dat Apple dit jaar vier nieuwe iPhones wil uitbrengen, voorzien van 5G en andere vernieuwingen. Daardoor kost het ontwikkelen meer tijd, waarbij niet (zoals gebruikelijk) rechtstreeks met de productie-afdelingen in China kan worden overlegd. Apple-engineers kunnen niet naar China reizen en konden lange tijd niet bijeen komen om met collega’s te vergaderen.

Wat we wel kunnen verwachten van de iPhone 12? Dat lees je in onze round-ups!

Het gaat om deze vier toestellen:

Kortom, waarom Apple de iPhone niet genoemd heeft tijdens het september-event: Apple wil de aankondigingen zoveel mogelijk spreiden en het is simpelweg nog te vroeg om functies van de iPhone 12 te onthullen.