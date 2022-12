Voor veel mensen is vandaag de kerstperiode echt begonnen. Waarom niet een passende wallpaper voor je iPhone instellen! We hebben twee suggesties voor je: een foute kersttrui of een leuk zelfgemaakt patroontje.

Basic Apple Guy heeft een serie wallpapers gemaakt voor de iPhone en Mac, die eruit zien als een gebreide trui. In een blogposting kun je in detail lezen hoe ze zijn gemaakt. Want er komt meer bij kijken dan je denkt. Er moesten 38,420 breisteken met de hand worden ingekleurd. “Er zal ongetwijfeld een makkelijker manier zijn om zoiets als dit te maken, maar als ik dat had gedaan had er minder liefde in gezeten”, aldus de maker.



Er zijn twee versies van de wallpaper: die met een Apple -logo en de koffiebeker die Basic Apple Guy als eigen logo gebruikt. Je kunt ze vinden onderaan deze post

Maak je eigen emoji-wallpaper voor kerst!

Er is sinds iOS 16 nog een andere manier om een foute kersttrui te maken en die zit standaard in je iPhone. Je maakt hierbij gebruik van de emoji-wallpapers die je in een patroon kunt instellen. Met de juiste gekleurde achtergrond heb je iets wat meteen aan kerst doet denken. En het mooie is: je kunt tegenwoordig meerdere afbeeldingen voor toegangsschermen instellen, dus je ziet er niet de gehele dag aan vast.

Zo stel je dit in:

Open de Instellingen-app op je iPhone en ga naar Achtergrond. Druk op de blauwe balk om een nieuwe achtergrond toe te voegen. Tik bovenin op het gele emoji-icoon. Kies een geschikte emoji: kerstman, kerstboom, hert, vallende ster, sneeuwkristal of iets anders wat je aan kerst doet denken. Je mag maximaal zes kiezen. Tik boven het toetsenbrod op het scherm. Tik rechtsonder op de drie puntjes om de juiste achtergrondkleur in te stellen. Voor donkerrood en donkergroen zul je de kleurkiezer moeten gebruiken. Veeg over het scherm om verschillende patronen te proberen. Tik op Voeg toe als je tevreden bent.

Nu hoef je zelf niet meer zo’n lelijke kersttrui aan te trekken, maar laat je je iPhone het werk doen.

Je kunt het nog mooier maken door je toegangsscherm een speelser lettertype voor de klok te geven en door wat widgets toe te voegen. Hoe dit werkt lees je in onze andere tip.