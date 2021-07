Google heeft een easter egg verstopt in de officiële Google-app. Je kunt nu zowaar flipperen met gekleurde vormen en het werkt ook nog eens best goed. Lees hier hoe je het kunt spelen.

Bij iCulture houden we wel van easter eggs. Dat zijn grappig bedoelde verwijzingen of spelletjes in software die je als gebruiker moet zoeken. Zeker Google heeft daar wel kaas van gegeten, maar ook Apple heeft easter eggs verstopt op allerlei plekken. Onlangs werd een nieuwe easter egg ontdekt in de Google-app die we je niet wilden onthouden.



Flipperen met een Google easter egg

De flipperkast zit goed verstopt, maar met de juiste kennis is het vrij makkelijk te vinden. Je moet wel al je huidige tabbladen weggooien. Ben je daar erg aan gehecht, dan kun je helaas niet flipperen. Volg deze stappen:

Installeer de Google-app als je deze nog niet hebt en open de app. Open rechtsonder het Tabbladen-menu. Wis al je tabbladen met het prullenbak-knopje bovenin. Tik zo vaak als je kan op het knopje voor het Tabbladen-menu. Zie je blokken verschijnen? Veeg omhoog over je scherm en spelen maar!

In de flipperkast zitten ook power-ups, zoals een extra leven of een extra grote bal. Je kunt ook een power-up verdienen waarmee tijdelijk twee ballen krijgt. Het is dus best goed mogelijk om een echt hoge score te halen. Je zult al gauw merken dat levels wat moeilijker worden naarmate je verder komt in het spel. Er is zelfs een puntentelling aanwezig, net als op een echte flipperkast.

Er is helaas geen manier om met vrienden te spelen of je score goed bij te houden, maar dat hadden we van een simpele easter egg ook niet verwacht. Dat Google dit inbouwt, is al leuk genoeg. Ben je klaar met spelen, dan kun je de boel gewoon weer naar beneden vegen of een ander tabblad openen. De volgende keer dat je de app opent zul je de flippers blijven zien, maar je kunt alleen spelen als je het zelf omhoog veegt.