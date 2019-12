Niet alleen het jaar loopt ten einde, ook het decennium sluiten we aan het eind van de maand af. Een goed moment om terug te kijken en onze favoriete producten van de afgelopen tien jaar te kiezen. We vertellen over eigen favorieten met persoonlijke verhalen.

Apple in de jaren 10: onze favorieten van het decennium

De eerste tien jaar van de 21e eeuw was met de hoogtijdagen van de iPod en de release van de iPhone een belangrijke periode voor Apple. Toch is er ook in de afgelopen tien jaar heel veel gebeurd in de wereld van Apple. Het begin van de iPad, de opkomst van smart home, de focus op gezondheid en fitness, de komst van meer audioproducten en een berg aan nieuwe diensten. Er zijn dan ook behoorlijk wat ontwikkelingen geweest bij Apple als bedrijf, mede door de vele producten die verschenen zijn. Al die producten hebben flink wat impact gehad op hoe we technologie gebruiken.

In dit artikel kijken we naar onze favoriete producten van het afgelopen decennium. Ze zijn allemaal verschenen tussen 2010 en 2019.



Jean-Paul Horn: iPhone 4-serie (2010)

De eerste iPhone dateert uit 2007, maar in het afgelopen decennium kwamen er ook opmerkelijke iPhones uit. Ik heb gekozen voor de iPhone 4-serie, om meerdere redenen. Dit is voor mij de meest iconische iPhone, met een nieuw design dat op een opmerkelijke manier uitlekte. Een Apple-medewerker liet een prototype van de iPhone 4 in een bar liggen. Het was de eerste iPhone met Retina-scherm en de eerste met een roestvrijstalen rand rondom het scherm. Het was ook het eerste Apple-product dat tot grote ophef leidde (vanwege antennagate).

De opvolger iPhone 4s was om heel andere redenen opmerkelijk. Het was de eerste iPhone die in september werd aangekondigd en sindsdien is dit het vaste moment geworden om nieuwe iPhones aan te kondigen. De iPhone 4s had voor het eerst Siri en werd één dag voor het overlijden van Steve Jobs aangekondigd.

De iPhone 4s haalden we zoals veel mensen destijds in Oberhausen. Bij 1:20 minuten zie je ons kort in beeld, samen met Harold van Stylecowboys (in zwart/wit/blauwe jas).

Los van al deze feitjes behoort de iPhone 4-serie vanwege het design tot de meest geliefde iPhones. Voor veel mensen is dit de mooiste iPhone die ooit gemaakt is en ik ben dan ook blij dat de aanstaande iPhones volgens geruchten qua design wat meer op de 4-serie gaan lijken. Ik kan niet wachten!

Daniel Vischjager: iPad 2 (2011)

Bij de eerste generatie van een Apple-product weten we dat het vaak beter is te wachten op de tweede versie. Dat bleek ook te gelden voor de iPad. Toen Steve Jobs tijdens WWDC 2011 op het podium stond werd al gauw duidelijk dat de iPad 2 een grote stap vooruit zette. Jobs noemde 2011 dan ook (wederom) het jaar van de iPad.

Bij de verkoopstart was de belangstelling enorm. De wachtrijen waren naar schatting twee tot drie keer langer dan bij de originele iPad. De iPad 2 haalde dan ook veel eerder de mijlpaal van één miljoen verkochte stuks.

De opvallendste vernieuwing in de iPad 2 vond ik het design. In plaats van een gebolde achterkant leek Apple er met een deegroller overheen te zijn gegaan. Het maakte de iPad eenderde dunner. Ook was dit de eerste iPad met een camera aan voor- en achterkant. De iPad 2 voelde voor mij als een wereld van verschil. Ik vond het ontzettend leuk om met alle gekke effecten in Photo Booth te spelen. Eigenlijk vond ik het leuk om met mijn iPad foto’s te maken, al zag dat er natuurlijk wel gek uit.

De iPad 2 was mijn tweede iPad, maar voor veel mensen is dit hun eerste iPad geweest. Hij bleef maar liefst drie jaar in het assortiment bij Apple, een unicum!

Gonny van der Zwaag: AirPods (2016)

Bij de AirPods zou je misschien verwachten dat ik de allernieuwste Pro’s zou kiezen, omdat die meer functies hebben dan het allereerste model. Maar toch kies ik voor de eerste generatie, omdat die de meeste impact hebben gehad. Dit was daadwerkelijk een gamechanger.

Zelf heb ik nu drie sets AirPods: de eerste en tweede generatie en de Pro’s. Ik gebruik ze nog allemaal: er zit een setje in mijn sporttas, er liggen AirPods op mijn nachtkastje en ik neem een setje mee in mijn tas.

Apple was er laat bij met draadloze oortjes en koos voor een opmerkelijk design met stokjes. Alle ingrediënten voor een flop waren aanwezig, maar opmerkelijk genoeg draaide het uit op een hype. Op een gegeven moment waren de AirPods 1 niet aan te slepen. Als je draadloze oortjes zoekt en je bent Apple-gebruiker, dan moet je deze hebben en geen andere. Dat talloze fabrikanten de oortjes hebben nagemaakt en Android-gebruikers met nep-AirPods rondlopen, zegt genoeg.

Benjamin Kuijten: Apple Watch Series 4 (2018)

De Apple Watch kenmerkt zich vooral door de vele sport- en gezondheidsfunctie. Al het eerste model uit 2015 was voorzien van een hartslagsensor, maar bij de Apple Watch Series 4 is Apple pas echt losgegaan wat betreft de gezondheidsfuncties. Er zat een vernieuwde hartslagsensor in en functies als de Apple Watch ECG, de onregelmatige hartslagmeldingen en de valdetectie redden in sommige gevallen zelfs levens.

Voor mij was de Apple Watch Series 4 dan ook het bewijs dat Apple de goede kant op ging met hun smartwatch. Daarvoor droeg ik al sinds de eerste release de originele Apple Watch Series 0, maar met de Series 4 is het horloge echt volwassen geworden. Het design zette de puntjes op de i en de prestatieverbeteringen zorgden ervoor dat ook Apple Watch-apps ook weer een tweede leven kregen. Hoewel er nog altijd genoeg op aan te merken is, is de Apple Watch Series 4 voor mij het product waar Apple tegenwoordig voor staat.

Speciale vermelding: Apple Pay

Naast onze persoonlijke favorieten, willen we ook nog stilstaan bij Apple Pay. We zijn het er op de redactie unaniem over eens dat Apple Pay de meest intuïtieve dienst is die Apple in de afgelopen tien jaar uitgebracht heeft. Er zijn dit decennium heel veel verschillende betaaloplossingen geïntroduceerd, maar Apple Pay heeft zich inmiddels echt bewezen. In Nederland is de start zeer succesvol verlopen, hoewel er nog wel een aantal banken ontbreken.

We vinden het vooral knap hoe Apple met een dergelijke dienst zoiets eenvoudigs als betalen heeft kunnen veranderen. Wij nemen zelf nog zelden een pinpas mee, omdat nagenoeg overal Apple Pay geaccepteerd wordt. We hebben lang op komst van de betaaldienst in Nederland moeten wachten, maar gelukkig is het Apple alsnog gelukt om Apple Pay dit decennium voor ons beschikbaar te stellen, ook al was het op het randje.

Wil je nog meer terugblikken? Check dan ons Apple-jaaroverzicht van 2019, waarin we alle hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar op een rij gezet hebben. Je kan ook nog stemmen op je favoriete Apple-product van het jaar in onze iCulture peilt.