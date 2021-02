Weekend-kijktips: Homeland S08, The Map of Tiny Perfect Things en meer

We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Homeland (S08)

Te zien bij: Netflix

Tijdens Carrie Mathison’s verblijf in Irak als CIA-agent werd ze gewaarschuwd door een informant dat een Amerikaanse oorlogsgevangene door al-Qaeda is gehersenspoeld. Nadat ze een ongeoorloofde operatie uitvoert wordt Carrie heringezet bij de CIA antiterreureenheid in Langley, Virginia.

The Map of Tiny Perfect Things

Te zien bij: Amazon Prime Video

Gebaseerd op de korte film van Levv Grosman, verteld The Map Of Tiny Perfect Things het verhaal van de snelle tiener Mark, die naar volle tevredenheid iedere dag in dezelfde tijdcirkel leeft. Zijn leven staat op zijn kop als hij een meisje ontmoet dat ook vastzit in dezelfde tijd-lus. Mark en Margaret vormen een magnetisch partnerschap en gaan op zoek naar alle kleine dingen die deze ene dag perfect maken. Wat volgt is een liefdesverhaal met een fantastische draai, als de twee worstelen om uit te vinden hoe zij aan hun nooit eindigende dag kunnen ontsnappen.

Inside Pixar afl. 6 t/m 10

Te zien bij: Disney+

Je kunt nu aflevering 6 t/m 10 van het eerste seizoen bekijken. De documentaire geeft net als Disney Insider een kijkje achter de schermen bij het produceren van een film. Je krijgt een portret te zien van mensen die werkzaam zijn bij deze beroemde animatiestudio. En dan blijkt, dat er nog behoorlijk wat komt kijken bij het maken van een grote film of serie. Ook spelen persoonlijke ervaringen vaak een rol bij de keuze van de onderwerpen.

WandaVision aflevering 6

Te zien bij: Disney+

Inmiddels vallen steeds meer puzzelstukken op hun plek in WandaVision. Vision begint te begrijpen in wat voor wereld hij leeft, terwijl Wanda wanhopig haar droomwereld in stand te houden. Een onverwachte gast zet echter alles op z’n kop. Fans waren verrast over de cameo van deze onverwachte persoon. WandaVision van Marvel Studios combineert een sitcom met het Marvel Cinematic Universe. Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) en Vision (Paul Bettany) leiden een burgerlijk leventje, maar het is allerminst saai.

Rodger’s and Hammerstein’s Cinderella

Te zien bij: Disney+

In deze film uit 1997 wordt het verhaal van Assepoester naverteld, maar dan in de versie van Rodger en Hammerstein. Een al wat oudere film dus, maar de moeite waard omdat er grote sterren in meespelen: Whitney Houston, Whoopi Goldberg en Brandy. Het beroemde sprookje wordt verteld in een moderne vorm, met popsensatie Brandy als de beeldschone Assepoester, die wordt gepest door haar boze stiefmoeder en verwende stiefzusters. Assepoesters droom komt uit om naar het bal te gaan en met de prins te dansen!

Red Dot

Te zien bij: Netflix

Een jong stel met een kind op komst dat op een skitocht hun huwelijk vlot probeert te trekken, wordt plotseling op de korrel genomen door genadeloze moordenaars.

Nadiya Bakes (S01)

Te zien bij: Netflix

Nadiya Hussain keert terug naar haar grote liefde, bakken. Heerlijke taarten en hemelse broden komen uit de oven, en ze laat het werk van creatieve zielsverwanten zien.

John Wick 2

Te zien bij: Videoland

John Wick heeft zijn leven als huurmoordenaar de rug toegekeerd, tot één van zijn ex-partners de macht wil grijpen over een gevaarlijke Italiaanse killer-bende en John, door een eed uit het verleden, verplicht is om hem te helpen. Hij reist af naar Rome, waar hij oog in oog komt te staan met ‘s werelds meest dodelijke huurmoordenaars.

A Teacher (S01E01-E02)

Te zien bij: Ziggo

Claire Wilson is een jonge lerares op een middelbare school in Texas. Ze knoopt een verboden affaire aan met een van haar leerlingen, Eric Walker, waardoor hun beide levens ontwricht worden.