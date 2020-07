Nieuwe EU-regels voor App Stores geven ontwikkelaars meer rechten

Nieuwe regels in de EU zorgen ervoor dat ontwikkelaars die via App Stores willen verkopen meer rechten krijgen. De regels hebben vooral gevolgen voor Apple's App Store en Google's Play Store.

Nieuwe Europese regels voor App Store

Een paar belangrijke punten uit de nieuwe regels voor platformen zoals de App Store:

Ontwikkelaars moeten 30 dagen van tevoren te horen krijgen dat een app uit de App Store wordt verwijderd.

Bedrijven zoals Apple moeten voorkeursbehandelingen voor grote ontwikkelaars en uitgevers bekendmaken.

Bedrijven zoals Apple moeten een externe bemiddelaar inschakelen voor conflicten die niet in het appreview-proces kunnen worden opgelost.

Je kunt de volledige lijst met regels hier lezen. Ze omvatten een breed palet aan onderwerpen waar ontwikkelaars mee te maken hebben. Hieronder vind je een samenvatting van de regels.



#1 30 dagen van tevoren informeren

Platformen zoals de App Store moeten 30 dagen van tevoren laten weten dat ze bepaalde content willen verwijderen. De ontwikkelaar heeft dan tijd om in beroep te gaan of aanpassingen te doen. Het is dus niet langer mogelijk om apps per direct te verwijderen, zo blijkt uit artikel 4. Uitgezonderd zijn apps met illegale of onbehoorlijke content, veiligheidszorgen, namaak, fraude, malware, spam en apps die het slachtoffer zijn geworden van een datalek.

#2 Transparante ranglijsten

Ook moeten platformen transparanter zijn over hun ranglijst-systemen, zodat ontwikkelaars weten hoe bijvoorbeeld de lijst met ‘trending apps’ wordt samengesteld. Dit is te lezen in artikel 4.

#3 Informeren over voorkeursbehandelingen

Sommige platformen zouden grotere uitgevers en ontwikkelaars voortrekken. Als dat zo is, moet een aanbieder zoals Apple daar open over communiceren, zo staat in artikel 7.

#4 Informeren over welke data wordt verzameld

Het is vaak onduidelijk welke data de platformen verzamelen. Ook ontwikkelaars weten dat niet altijd. Dankzij GDPR is dit verbeterd, maar nieuwe regels omtrent data access rights verplichten de platformen om hier transparant over te zijn. Je moet precies kunnen zien welke data een platform wel en niet verzamelt, zodat je bij een grote hack weet welke risico’s je loopt. Het gaat hierbij om persoonlijke en niet-persoonlijke data. Dit staat in artikel 9. Soms zijn bepaalde data die de ontwikkelaar heeft niet op een bepaalde gebruiker terug te voeren, maar wel als je het combineert met de data die het platform heeft.

#5 Leesbare voorwaarden

Vaak zijn de regels die platformen hanteren niet gemakkelijk te begrijpen, zelfs niet als je er een jurist op afstuurt. Er valt bovendien niet over te onderhandelen en ze kunnen zonder overleg aangepast worden. Na 12 juli moeten ze in leesbare tekst worden geschreven en wijzigingen moeten minimaal 15 dagen van tevoren worden aangekondigd, zo staat in artikel 3 en 8.

De nieuwe regels zullen minder invloed hebben op abonneediensten en console-winkels, omdat die meer als digitale winkeliers dienstdoen en niet als open marktplaats.

Daarnaast moet Apple zorgen voor een onafhankelijke bemiddelaar die bij conflicten de zaak onderzoekt. Nu zijn ontwikkelaars vaak overgeleverd aan de willekeur van Apple en is er geen ruimte tot onderhandeling: Apple beslist. Dat gaat met de nieuwe regels die sinds deze week gaan gelden, duidelijk veranderen.