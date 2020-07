Apple heeft een filmpje gemaakt over thuiswerken tijdens de coronacrisis. Daarin keren The Underdogs terug met een hilarische verhaal over de stress die het werken vanuit huis oplevert. Maar ondertussen heeft Apple ook profijt van al die thuiswerkers: de MacBook Pro's zijn niet aan te slepen.

Bijna iedereen heeft het de afgelopen weken gedaan: thuiswerken. Het was misschien prettig om even niet je collega’s te zien, maar na een tijdje blijkt dat het toch niet zo heel relaxed is. De stress van thuiswerken wordt treffend in beeld gebracht in Apple’s nieuwste reclamefilmpje, waarin we natuurlijk ook diverse Apple-producten voorbij zien komen.



In april 2019 bracht Apple een kort filmpje uit met de naam ‘Apple at Work’. Het ging om een groep mensen met de naam ‘The Underdogs’ die het niet zo heel makkelijk hadden op hun werk. Het oorspronkelijke filmpje was grappig, maar het vervolg is zo mogelijk nog leuker. Vorige keer ging het om het ontwerpen van een pizzadoos, nu gaat het opnieuw om het ontwikkelen van een verpakking.

Apple beschrijft het als volgt: “De Underdogs zijn terug! Ze proberen hun normale leven te leiden met veel onzekerheden, maar met één betrouwbare constante: Apple helpt ze bij hun creativiteit en productiviteit, zelfs als ze moeten thuiswerken.” Die wereld bestaat uit deadlines, vergaderingen, groepschats, conferentiegesprekken en meer. Maar deze keer maken kinderen, huisdieren en andere zaken thuis het nog eens extra ingewikkeld. Gelukkig hebben ze allemaal een iPhone, iPad, iMac, MacBook en meer. En ze werken met FaceTime en Pages.

Wat ons overigens opviel is dat Apple misschien een beetje vals speelt in dit filmpje. De beelden lijken niet allemaal met de 720p webcam van de MacBooks lijken te zijn gemaakt, terwijl wel de indruk wordt gewekt dat de mensen in de video een MacBook gebruiken. Ook Joanna Stern van de Wall Street Journal is dat opgevallen.

Hieronder zie je het eerdere filmpje:

De afgelopen weken hebben we je laten kennismaken met de thuiswerkplekken van diverse iCulture-lezers. Misschien kun je daarin nog wat inspiratie opdoen voor het verbeteren van je eigen werkkamer thuis:

Apple schroeft MacBook Pro-productie op

Ondertussen heeft Apple ook profijt van al dat thuiswerken. De 2020-modellen verkopen zo goed, dat Apple de productie heeft opgevoerd. Ook de komende maanden zullen er meer MacBook Pro’s dan gebruikelijk geproduceerd worden, meldt DigiTimes. Alle Macs doen het in 2020 goed. In het tweede kwartaal werden er 36% meer van verkocht, aldus marktonderzoeker IDC. En in het derde kwartaal zou het kunnen leiden tot een nieuw verkooprecord. Dat blijkt uit informatie uit de toeleveringsketen.

Apple gaat op 30 juli de nieuwste kwartaalcijfers bekendmaken. Tijdens de vorige bespreking van de kwartaalcijfers liet CFO Luca Maestri al weten, dat hij verwacht dat in het juni-kwartaal de verkoop van iPads en Macs flink zou stijgen.