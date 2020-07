We zijn dit jaar aanbeland bij macOS Big Sur. Apple zei er niets over, maar wij merkten het tijdens de aankondiging meteen: dit is macOS 11. Dat betekent dus dat Apple na zo’n 19 jaar klaar is met OS X (10), ook al werd het al een tijdje kortweg macOS genoemd.



Timelapse langs alle Mac OS X versies, van Cheetah tot en met Catalina

Een terugkomend thema voor alle grote releases was de naam. “Welke katachtige zou Apple dit jaar gebruiken?”, vroegen we ons altijd af. Sinds OS X Mavericks gebruikt Apple Californische landschappen, maar één ding bleef gelijk en dat is de karakteristieke naamgeving.

We kunnen ons als Apple-fans iets voorstellen bij Cheetah, Jaguar, Leopard, Yosemite en andere OS X versies. Om dat beeld te visualiseren heeft de 19-jarige YouTuber Martin Nobel een timelapse gemaakt – hij deelt zijn geboortejaar zelfs met Mac OS X Cheetah.

In de video word je langs alle versies van Mac OS X gebracht en dan met name de installaties. Hieraan kun je de evolutie van macOS-design goed zien, maar dat zien we helemaal bij alle bureaubladen. We zien hoe er steeds meer apps bijkwamen en hoe het design – zeker sinds 2014 – sterk is veranderd.

Zo zien we iTunes, wat in bijna iedere versie een nieuw logo krijgt. Ook zien we de komst van iWork en iLife in OS X Tiger. Het Dock van de Mac wordt ook steeds drukker: van 7 apps in Cheetah naar 21 apps in Catalina. Als dat niet zegt hoeveel veelzijdiger de Mac is geworden, dan weten wij het ook niet.

Ook leuk: Apple maakt sinds OS X Leopard bijzondere wallpapers, speciaal voor elke grote release. De timelapse brengt bij ons nostalgische gevoelens op als we ze weer zien. Sommige mensen zijn wel heel erg fan van Apple’s wallpapers, zoals deze jongens die Apple wallpapers opnieuw fotografeerden.

Bekijk ook Deze jongens fotografeerden Apple's Mac wallpapers opnieuw Een drietal fotografen uit Californië ging op pad om wallpapers van Apple's besturingssysteem macOS na te bootsen. Hieronder lees je hoe hun tocht van een week eruit zag!

macOS Big Sur: een nieuw tijdperk voor de Mac?

We zien macOS Big Sur niet in de timelapse van Nobel. Het stopt bij macOS Catalina, met versienummer 10.15. Dit jaar stapt Apple over op macOS 11 en dat is niet zo gek. Het systeem krijgt een groot nieuw uiterlijk en het wordt nu écht duidelijk dat Apple de iPad en de Mac naar elkaar toe wil trekken. We zien nieuwe icoontjes in macOS Big Sur, maar er komen veel meer nieuwe designs voor macOS.

Bekijk ook Het nieuwe design van macOS Big Sur: dit gaat er veranderen Vanaf macOS Big Sur krijgt de Mac een ander uiterlijk. Het design is anders en de apps krijgen een nieuwe zij- en menubalk. Gaat er veel veranderen en is het nog wel gebruiksvriendelijk? Dat lees je in dit overzicht van alle designveranderingen.

Een andere reden dat de overstap naar versie 11 niet gek is, is Apple Silicon. Dit moeten zelfontworpen ARM-processors voor de Mac worden die Apple binnen niet al te lange tijd wil uitbrengen. Hiermee stapt Apple dus geleidelijk af van Intel en dat is bijzonder. Geen enkele fabrikant van Apple’s formaat gebruikt zelfontworpen processors in hun computers. Meer over de overstap naar ARM-processors voor Mac lees je in onze afzonderlijke gids.

Het was een mooie tijd, OS X, maar nu nemen we toch echt afscheid van je.