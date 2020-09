Apple gaat promocodes voor appabonnementen invoeren

Eenmalige in-app codes voor abonnementen

Later dit jaar wordt het voor ontwikkelaars mogelijk om abonnementen weg te geven met een speciale code. Dit is bedoeld om klanten te winnen of te behouden. De ontwikkelaars kunnen de code bijvoorbeeld geven als een gebruiker een bepaald ongemak heeft ervaren en van plan is om op te stappen. Ook zouden de ontwikkelaars de codes kunnen gebruiken om klanten terug te winnen. Het maakt deel uit van Apple’s strategie om steeds meer ontwikkelaars over te halen voor langlopende abonnementen te kiezen.



Bij gebruik van de eenmalige codes krijg je korting op je automatisch verlengende abonnement, of je krijgt het helemaal gratis. Gebruikers kunnen ze inleveren binnen de app van de ontwikkelaar, of via een URL. Ze kunnen ook offline worden gebruikt, bijvoorbeeld door een unieke alfanumerieke code op kartonnen kaartjes te printen. Vroeger gebeurde dat al bij Starbucks, waar je kaartjes kon vinden voor het downloaden van een gratis iTunes-nummer. In dit geval gaat het echter om langlopende abonnementen.

Maximaal 10 per klant

Apple legt in de documentatie voor ontwikkelaars uit, dat gebruikers maar 10 actieve aanbiedingen per abonnement mogen hebben. Ook mogen ontwikkelaars niet meer dan 150.000 codes per kwartaal per app uitgeven. Er komt een nieuwe API voor iOS 14 en iPadOS 14 waarmee ontwikkelaars een mechanisme voor de promocodes in hun app kunnen inbouwen. Ontwikkelaars kunnen met de code ook een speciale aanbieding doen voor als de gebruiker vooraf wil betalen voor 6 maanden of een jaar.

Apple beschrijft het als volgt:

Later dit jaar kun je abonnees binnenhalen, behouden en terugwinnen met aanbiedingscodes voor abonnementen: unieke, alfanumerieke codes die korting geven op automatisch verlengende abonnementen, of ze helemaal gratis maken. Biedt je eenmalige codes digitaal of offline aan tijdens fysieke evenementen, naast producten en meer.

Meer details zijn te vinden op de betreffende webpagina.