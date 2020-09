iCulture Vandaag: dit was woensdag 2 september 2020

Vandaag blikken we alvast vooruit op iOS 14, de update die later dit najaar uit komt. In onze iOS 14 FAQ geven we antwoorden op veelgestelde vragen. Ook praten we je bij over de nieuwste ontwikkelingen rondom de coronatracking van Apple en lijkt de release van de Apple Watch Series 6 toch niet zo aanstaande als we eerst dachten. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Software-updates en meer

In onze nieuwe iOS 14 FAQ lees je antwoorden op veelgestelde vragen over de aankomende update.

Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Apps

Met deze snelle treinapps voor iPhone, iPad en Apple Watch ben je nooit meer het spoor bijster.

Deze weerapps voor iPhone en iPad waarschuwen je voor donder, bliksem en meer.

Er zijn ook specifieke regenapps, die je meldingen geven zodra er een bui op je af komt.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Subway® - Official App (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Nu ondersteuning voor de Wallet-app voor het bewaren van je klantenkaart.