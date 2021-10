Apple's M1-chips hebben zich inmiddels wel bewezen en er is geen weg meer terug. Toch is Dropbox er nog niet zo van overtuigd dat M1 een blijvertje is. Ze laten gebruikers stemmen of Apple Silicon wel ondersteund moet worden.

Update 19:00 uur: De CEO van Dropbox heeft excuses aangeboden voor alle verwarring en belooft dat de M1-versie van de Dropbox-app in de eerste helft van 2022 komt.

We're certainly supporting Apple Silicon, sorry for the confusion. We've been working for a while on a native M1 build which we aim to release in H1 2022. (And agree the responses in the support thread were not ideal) — Drew Houston (@drewhouston) October 28, 2021

Update 18:00 uur: Er zouden andere factoren zoals technische problemen kunnen meespelen, waardoor het aanpassen van de app niet zomaar mogelijk is. Volgens ontwikkelaar Steve Troughton-Smith zou het te maken kunnen hebben met Kernel Extensions die niet meer actief mogen zijn bij het opstarten van macOS. Apple zou het enorm moeilijk maken voor ontwikkelaars om dit te doen. Dat Google wel in staat was om de app aan te passen en Dropbox (nog) niet zou ook te maken kunnen hebben met het feit dat Dropbox dieper ingrijpt op het OS. Aangezien beide bedrijven geen officiële verklaring hebben gegeven en Troughton-Smith ook maar moet gissen wat er aan de hand is, zullen we moeten wachten op het hele verhaal. Wel is merkwaardig dat Dropbox het op een “gebrek aan belangstelling van gebruikers” gooit, terwijl er mogelijk nog meer zaken meespelen.



Stemmen voor M1-support

Dropbox zal alleen M1-support gaan bieden als voldoende mensen op het idee stemmen, heeft het bedrijf aangekondigd. De Mac-app van Dropbox draait nu onder Rosetta op Macs met een M1-processor en dat kost veel meer geheugen en slurpt je batterij leeg. Een voor Apple Silicon geoptimaliseerde versie van de Mac-app kan dat oplossen, maar Dropbox weigert ‘m voorlopig te maken. Er zou te weinig interesse zijn om er prioriteit aan te geven. Stemmen kan hier.

Een eigenaar van een Mac met M1 kaartte het probleem in juni al aan op het Dropbox-forum, maar het werd niet echt serieus genomen. Hij gaf daarbij aan dat Rosetta geen optie was, omdat het door bugs maar matig werkt en omdat het te veel batterij kost. Omdat Dropbox een betaalde dienst is had deze gebruiker wel wat meer inspanning verwacht. Een medewerker van Dropbox reageerde echter met een opmerkelijk antwoord: de suggestie zou pas met het ontwikkelteam worden gedeeld als er meer animo voor zou zijn.

Overigens deed Dropbox er ook een eeuwigheid over om de 32-bit app om te zetten naar 64-bit, dus de vooruitzichten zijn niet zo best voor bezitters van een M1 Mac. Een reageerder vermoedt dat het ontwikkelteam van Dropbox bestaat uit één parttimer die in een keldertje werkt.

Ook Logitech en Adobe nog niet over

Dropbox is niet het enige bedrijf dat aanhikt tegen M1. Ook bij Logitech moet de overstap nog gemaakt worden: de Logi Options-app is nog niet geschikt gemaakt voor M1, terwijl Logitech een bedrijf is dat vaak nauw met Apple samenwerkt. Met Logi Options kun je de instellingen van je muis, toetsenbord en trackpad regelen, oftewel een belangrijke app voor randapparaten die je dagelijks gebruikt. De sprong naar M1 moet echter nog worden gemaakt.

En hoewel Adobe – dat ook nauw samenwerkt met Apple – veel apps al heeft aangepast voor M1, is dat nog lang niet bij alle apps het geval. Op de website staat een behoorlijk lijstje van apps die nog bijgewerkt moeten worden.

… maar er is toch Rosetta?

Zoals eerder al gesuggereerd is Rosetta eigenlijk maar een lapmiddel. Apple Silicon heeft als belangrijk pluspunt de enorm goede batterijduur, maar dat wordt teniet gedaan als je Rosetta-apps gebruikt.

Google Drive is overigens wel recent aangepast met volledige Mac M1-support.

Er zijn nog veel meer apps, zoals WhatsApp Desktop. Een uitgebreide lijst van geschikte en ongeschikte apps vind je hier.

Wil je stemmen voor een M1-versie van Dropbox, dan kun je op deze pagina op de blauwe knop drukken. Je moet hiervoor wel een gebruikersnaam invullen, maar je hoeft geen lid te worden van het forum. Of misschien wil je dat juist wel, om de soap rondom deze M1 volgen.