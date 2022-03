Dropbox-support voor M1 Macs

Eerder deze week kreeg Microsoft OneDrive Apple Silicon-support en we constateerden toen dat er één grote speler over: Dropbox. Dat gemis is nu rechtgezet. Het voordeel is dat de software sneller is omdat je geen Rosetta 2 vertaalsoftware meer nodig hebt om Dropbox op de Mac te gebruiken.



Moeizame weg

De Apple Silicon -versie van Dropbox heeft een lange voorgeschiedenis, zo blijkt wel uit de vele updates in ons eerdere artikel . Toen Apple in juni 2020 Apple Silicon aankondigde, gingen veel ontwikkelaars aan de slag met native ondersteuning van de M1-chips. Dropbox ontbrak in dat lijstje en het duurde tot oktober 2021 toen er eindelijk een officiële reactie kwam. Er zou “te weinig belangstelling” onder gebruikers zijn en liet weten dat er alleen aan een M1-versie gewerkt zou worden als genoeg mensen op het idee zouden stemmen. Het leidde tot verontwaardigde reacties, want Apple Silicon had zich inmiddels bewezen als sneller en energiezuiniger. Bovendien had Apple aangegeven dat Rosetta 2 maar een tijdelijke oplossing zou zijn.

Uiteindelijk ging Dropbox toch overstag en kondigde aan dat er aan een native M1-versie gewerkt zou worden, met als doel die in de eerste helft van 2022 uit te brengen. Daarna ging het opeens heel snel: afgelopen januari verscheen de betaversie en nu is er de officiële release.

Automatische update

Mensen die een M1 Mac hebben zullen merken dat de update automatisch wordt geïnstalleerd. Gebeurt dat niet, dan is er ook deze rechtstreekse downloadlink. Het gaat om versie 143.4.4161 van Dropbox voor macOS. Nieuwe gebruikers kunnen terecht op de website van Dropbox.