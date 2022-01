iCulture Vandaag: dit was woensdag 12 januari 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op woensdag 12 januari 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag werd een nieuwe app uitgebracht waar alle Nederlanders baat bij kunnen hebben. In de nieuwe 112NL app kun je chatten én bellen met de meldkamer. Lees vooral wat er nog meer mogelijk is. Over apps gesproken: de App Store raakte bezaaid met Wordle klonen, maar Apple heeft imitaties van dit bekende spel offline gehaald. Voor sommigen moest je zelfs betalen, terwijl het echte spel gratis is. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Niet iedereen hoeft alles te kunnen zien. Zo kun je foto’s verbergen op je iPhone, iPad of Mac.

Eerste hulp bij waterschade: dit moet je doen om MacBook waterschade te voorkomen of beperken.

Eens wat minder tijd besteden aan apps? Zo kun je applimieten voor Schermtijd instellen.

Accessoires en devices

​ We hebben weer een nieuwe Nanoleaf-review. Deze keer hebben we de Nanoleaf Lines getest, waarmee je nog meer toffe vormen kan maken.

Apps

Deze update wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

​ING Investing - Beleggen app (gratis, iPhone, iOS 12.4+) - Er zijn weer wat wijzigingen doorgevoerd in het uiterlijk van je aandelenoverzicht.