iCulture Vandaag: dit was dinsdag 16 februari 2021

Op deze dinsdag blikken we vooruit met de verwachtingen voor de iPhones van 2021. Welke modellen komen er eind dit jaar aan en wat zijn de nieuwe functies waar we nu al geruchten over horen? Verder vandaag: kijken we naar de beste iPad voor ouderen en geven we tips als een app niet wil downloaden of updaten. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Wat is de beste iPad voor senioren? We geven je advies.