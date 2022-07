Netflix met Spatial Audio

Netflix biedt de ruimtelijke audio dankzij gebruik van Sennheiser’s AMBEO-technologie. Daarbij wordt het stereogeluid verrijkt met een surround sound-ervaring. Je hebt er geen speciale surround sound-speakers of een home theater-opstelling voor nodig. Ook heb je geen duur abonnement nodig, want het werkt voor alle Netflix-bundels. Wel moet je de hoogst mogelijke kwaliteit instellen. Het is bedoeld voor devices die nog geen ruimtelijke audio ondersteunen. Hieronder zie je welke Apple-producten je nodig hebt. Eerder bood Netflix al Spatial Audio aan op de AirPods Pro en AirPods Pro, maar de lijst is nu een stuk langer.



iPhone 7 en nieuwer met iOS 15.1 en later

iPad Air 3e generatie of nieuwer met iPadOS 15.1 en later

iPad mini 5e generatie of nieuwer met iPadOS 15.1 en later

iPad Pro 3e generatie of nieuwer en iPadOS 15.1 en later

Apple TV 4K met tvOS 15 en later

Geschikte Apple-audioproducten:

AirPods 3e generatie

AirPods Pro

AirPods Max

Beats Fit Pro

Apple’s eigen videosdienst Apple TV+ biedt al Spatial Audio voor diverse tv-shows, maar nu komt ook Netflix erbij. Je kunt kijken naar tv-shows zoals The Adam Project en Stranger Things 4. Het is overigens wel iets anders dan de Spatial Audio die Apple al sinds augustus 2021 aanbiedt op diverse devices en accessoires. De functie wordt vanaf vandaag uitgerold voor de Netflix-catalogus. Je kunt geschikte series en films vinden door ‘spatial audio’ in te tikken in de zoekopdrachten.

Andere opties zijn The Witcher, Interception, Red Notice, Kate en Raising Dion, zoals je op de afbeelding ziet. Het is te verwachten dat het vooral om nieuwere en populaire content gaat. Veel van deze content heeft al support voor 4K, HDR, Dolby Vision en Dolby Atmos.

Netflix voerde in 2019 een betere audiokwaliteit in, zodat de tv-series sindsdien toch al een stuk beter klinken. Het ging om films en series die geschikt zijn voor 5.1 surround sound en Atmos, die sindsdien in ‘high quality audio’ te beluisteren zijn.