Vorig jaar kondigde Apple een speciaal programma voor onafhankelijke reparatiebedrijven aan. Met dit programma kunnen dergelijke bedrijven officiële onderdelen krijgen. Ze hoeven hiervoor geen Apple Authorised Service Provider te zijn. Reuters schrijft nu dat deze dienst uitgebreid wordt naar de Mac.



Mac nu ook binnen Apple’s programma voor onafhankelijke reparatiebedrijven

Als je MacBook een reparatie nodig heeft, dan kun je daarvoor natuurlijk terecht bij de Apple Store en een erkende Apple-serviceprovider, zoals Amac. Binnenkort heb je als Mac-gebruiker veel meer keuze, want ook onafhankelijke bedrijven die niet bij Apple aangesloten zijn krijgen officiële onderdelen. Hierdoor vervalt je garantie niet als je een onderdeel laat vervangen.

Een ander voordeel naast de officiële onderdelen is dat winkeliers ook training krijgen. Zo zorgt Apple ervoor dat de onderdelen op de juiste manier geïnstalleerd worden. Het normale programma dat Apple biedt is voor kleine reparatiebedrijven te duur, maar met dit programma moet een Mac-reparatie een stuk toegankelijker worden. Of de uitbreiding naar de Mac nu ook beschikbaar is voor Nederlandse bedrijven, is nog niet helemaal duidelijk. We verwachten in ieder geval dat dit op den duur beschikbaar komt.

Het programma voor iPhones ging vorig jaar van start in de VS, maar sinds deze zomer kunnen ook Nederlandse onafhankelijke bedrijven zich bij Apple aanmelden. Wie dat doet, moet wel rekening houden met strenge voorwaarden van dit reparatieprogramma.