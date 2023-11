Meta kondigde een paar maanden geleden tijdens het Connect 2023-evenement aan, dat er gewerkt werd aan een in-app assistent voor verschillende platformen. Het idee is vergelijkbaar met Bing Chat: je kunt vragen stellen of een gesprek voeren met een AI-assistent. Deze AI kan ook een unieke persoonlijkheid krijgen, gebaseerd op bekende personen. Voorbeelden zijn een Dungeon Master-persona met het gezicht van Snoop Dogg die je helpt met een choose-your-own-adventure game. Het is te vinden in de nieuwste WhatsApp beta voor iOS 23.24.10.71.

Op het tabblad Chats is een nieuwe knop aanwezig in de navigatiebalk, waarmee je de AI-gestuurde chat kunt starten. Meta heeft plannen om dit verder uit te breiden, maar voorlopig is het alleen beschikbaar voor een beperkte groep gebruikers. De tijdlijn voor verdere uitrol is niet bekend. Je kunt direct je AI-chat openen, zonder door de chatlijst te bladeren om eerdere gesprekken met de AI-assistent terug te vinden. Door de shortcut duidelijker op het Chats-tabblad neer te zetten zullen ook meer mensen het gaan gebruiken.

De AI-assistent van WhatsApp is bereikbaar via het gekleurde rondje rechtsboven (screenshot: WABetaInfo)

Zo gebruik je de WhatsApp AI-assistent

Na het opstarten van de betaversie van WhatsApp ga je naar het Chat-tabblad en vervolgens start je een nieuwe AI-chat. Je kunt dan de verschillende AI-persona’s bekijken en er eentje uitkiezen. Bijvoorbeeld de standaard Meta AI-assistent, die je na het opstarten enkele suggesties geeft waar je over kunt praten, bijvoorbeeld populaire tv-series of Netflix of een recept voor bananenbrood. Stel je de vraag, dan krijg je een gedetailleerd antwoord, met bronvermelding. Vervolgens kun je het gesprek voortzetten, hoe je maar wilt.

De chatbot-persona’s in WhatsApp.

Wil je een bepaald type persoon, dan kan dat ook. Je kunt kiezen uit categorieën zoals Sport, Popcultuur en Advies. Elke chatbot heeft een eigen persoonlijkheid. Zo is de goedlachse Liv een openhartige moeder en geeft de grijsharige Leo carrière-advies. Zoek je een BFF die alles van hypes weet, dan moet je Scarlett hebben. Na het chatten vind je de eerdere AI-gesprekken in de lijst met normale chats, alsof je met een echte persoon hebt gekletst. De chats zijn ook voort te zetten op de desktop, maar je moet een nieuw gesprek altijd op je smartphone beginnen.

De TestFlight van de WhatsApp-beta voor iOS is helaas volgeboekt, maar als je al toegang hebt tot de beta kun je kijken of jij de functie al kunt gebruiken.