Roborock Saros Z70

Roborock laat zien dat schoonmaken wel wat meer inhoudt dan stofzuigen. De nieuwe Roborock Saros Z70 is voorzien van een grijparm, die voorwerpen kan oppakken en opruimen. De nieuwe stofzuiger is te zien op de elektronicabeurs CES in Las Vegas, die vandaag officieel van start is gegaan. Dit wordt het topmodel van Roborock, waarvan de prijs nog niet bekend is gemaakt. Eerst gaat Roborock nog de Saros 10 uitbrengen, een standaardmodel die in het eerste kwartaal van 2025 in de winkel ligt. Later volgt dan de Saros Z70 met grijparm.

De robotarm zit verborgen zit in de behuizing van de Saros Z70 als hij niet wordt gebruikt. Zodra de camera sokken of andere rondslingerende objecten detecteert, komt de grijparm tevoorschijn. Hij kan in alle richtingen bewegen en kan obstakels optillen en verplaatsen. Het maximale gewicht is echter 300 gram, dus dat kan problemen opleveren als er wat zwaardere objecten in de weg liggen, zoals schoenen. In de aankondiging noemt Roborock vooral lichtere items zoals sokken. We weten nog niet of de stofzuiger goed kan omgaan met bijvoorbeeld kabels, iets waar een dergelijk apparaat vaak op vastloopt.

Roborock Saros Z70 met robotarm.

In de app kun je aangeven of de robot de obstakels alleen moet optillen en na het schoonmaken weer op dezelfde plaats moet neerzetten, of dat hij ze naar een specifieke locatie moet verplaatsen, bijvoorbeeld een doos die je op een later moment gaat uitsorteren. Er zit ook een noodknop op. Is de Roborock bijvoorbeeld van plan om je slapende puppy te verplaatsen, dan kun je op de noodstop drukken om te zorgen dat hij alles meteen weer neerzet.

Roborock Saros Z70 met ingetrokken grijparm.

De stofzuiger is uitgerust met een camera, ledlampen en de gebruikelijke sensoren voor het herkennen van objecten. Daarnaast kan de arm meten hoe zwaar een object is, zodat het veilig naar een andere plek kan worden verplaatst. Hoe goed het gaat werken? Tja, dat is een kwestie van afwachten.