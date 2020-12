Als je dubbelklikt op een bestand in de Mac Finder, dan zal het bestand worden geopend met het standaardprogramma. Bij afbeeldingen is dat meestal Voorvertoning en bij een audiobestand wordt de Muziek-app (of iTunes) gestart. Je kunt echter zelf aangeven welke software je bij welk bestandstype wilt gebruiken.

Ander standaardprogramma instellen op de Mac

Als je op de Mac dubbelklikt op een afbeelding, dan wordt het standaard ingestelde programma geopend. Meestal zal dat een van de meegeleverde programma’s van Apple zelf zijn, maar je kunt dit helemaal zelf regelen voor elk type bestand. Zo kun je een jpg-bestand ook standaard met Pixelmator, Photoshop openen, of een tekstdocument in Word of een zelfgekozen teksteditor in plaats van Pages. In macOS kun je zelf bepalen welk standaard programma je gebruikt om een bepaald type bestand te openen. In deze tip leggen we uit hoe je dat instelt. Daarnaast kun je (net als in iOS) zelf kiezen welke apps als standaard browser en mailprogramma worden gebruikt.

Eenmalig een ander programma kiezen

De snelste manier om een bestand met een ander programma te openen:

Klik met de rechtermuisknop op het bestand (of gebruik Ctrl-klik in de Finder). Kies daarna Open met…. Selecteer het gewenste programma.

Ander standaardprogramma kiezen

Heb je een bestand dat je met een bepaald programma wilt openen, dan kun je dit zelf instellen. Dit doe je als volgt:

Rechtsklik (of Ctrl-klik) in de Finder op het bestand. Kies Toon info. Nu opent het infovenster van dit bestand. Hierin staat alle metadata, waaronder ook de optie die bepaalt met welk programma dit bestand standaard wordt geopend. Scrol naar de optie Open met en klik op het pijltje om open te klappen. Klik op een geschikt programma, waarmee je de bestanden van dit type voortaan wilt openen.

Standaardprogramma voor alles wijzigen

In bovenstaand scherm kun je ook ervoor kiezen om altijd alle bestanden van een bepaald type te openen met het programma dat je zojuist hebt gekozen. Klik hiervoor op de knop Wijzig alles. Finder vraagt of je dit zeker weet. Klik op Ga door om het standaardprogramma voor dit type bestanden definitief aan te passen naar je eigen keuze.

Standaard webbrowser wijzigen in macOS

Op een soortgelijke manier kun je ook de standaard browser van de Mac wijzigen voor het openen van linkjes. Dit doe je als volgt:

Ga naar  > Systeemvoorkeuren > Algemeen. Bij Standaardwebbrowser staat nu Safari. Klik erop en kies een andere webbrowser.

Om een andere webbrowser zoals Google Chrome te kunnen selecteren moet deze natuurlijk wel geïnstalleerd zijn.

Standaard e-mailapp wijzigen

Gebruik je liever niet de standaard Mail-app van Apple, dan kun je dit wijzigen binnen de app zelf:

Ga in Mail naar Mail > Voorkeuren. Op het tabblad Algemeen vind je de standaard e-mailapp. Wijzig dit naar een andere app die je hebt geïnstalleerd.

Staat de app niet in de lijst, klik dan op Selecteer en blader om de juiste app te vinden.

