Het is nog maar de vraag of Tim Cook het goed zou doen als actieheld. Met deze wallpapers zie je hem in ieder geval in een heldenrol, samen met de rest van het Apple-team.

Ontwerper Basic Apple Guy is de afgelopen maanden regelmatig in het nieuws met steeds nieuwe wallpapers. Hij heeft in het dagelijks leven een baan in de gezondheidszorg, maar besteedt zijn vrije tijd graag aan wat leuke designklussen voor de Apple-community. Dit is zijn nieuwste project: CEO Tim Cook en andere topmensen van Apple in een nieuwe versie van het spel Grand Theft Auto. De ‘Grand Theft Auto Cupertino’-wallpapers zijn nu te downloaden. “De mashup waarvan je niet wist dat je het nodig had”, zo introduceert Basic Apple Guy zijn nieuwe creatie.



De nieuwe GTA-wallpapers sluiten mooi aan op het design van het spel en deden de ontwerper terugdenken aan zijn jonge jaren: toen GTA III uitkwam was hij nog minderjarig en mocht de game in Canada niet kopen. Er gold een M-rating voor volwassenen en dat betekende dat je 18 jaar of ouder moest zijn en dit moest kunnen aantonen met een ID. Een oudere broer of zus om hem te helpen had hij ook niet, maar toch lukte het om via familieleden het spel in handen te krijgen en sindsdien is hij fan.

Grand Theft Auto Cupertino wallpapers downloaden:

Wallpapers (met logo): iPad | Mac | iPhone

Wallpaper (zonder logo): iPad | Mac | iPhone

Die herken je meteen: Tim Cook en Craig Federighi

Basic Apple Guy genereerde de afbeeldingen met het nieuwste model van MidJourney (5.2 op het moment dat hij ermee bezig ging). Hij voerde tientallen prompts in en bekeek honderden variaties om de juiste stijl te vinden van Rockstar’s GTA V. Hij begon met Craig Federighi en Tim Cook, en postte eind juli de eerste afbeeldingen online. Dat leverde zoveel positieve reacties op, dat hij aan de slag ging met nog meer cover art in GTA-stijl. De personen lijken een beetje op de Apple-topfiguren, maar het zijn geen 1-op-1 kopieën.

Wie goed kijkt ontdekt ook Eddy Cue, Phil Schiller en voormalig Apple-designer Eddy Cue, met daaromheen enkele tech-gerelateerde afbeeldingen uit de Bay Area, het gebied rond de baai van San Francisco. De ontwerper probeerde nog meer passende afbeeldingen van Apple-topfiguren te maken, maar dat leverde niet altijd geloofwaardige afbeeldingen op. Daarom vulde hij het aan met nog wat andere plaatjes, zoals een afbeelding van de koerier waarop we allemaal ongeduldig zitten te wachten op het moment dat er weer een nieuw Apple-product wordt bezorgd. En wie zijn die mensen met zonnebrillen die op een MacBook zitten te werken? Dat mag je zelf verzinnen. Misschien zie je wel wat gelijkenis met jezelf.