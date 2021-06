In het verleden is al vaker gesproken over slimme bandjes op de Apple Watch, bijvoorbeeld in patenten en geruchten. Deze keer is er meer bewijs dat Apple hier mogelijk aan zou werken, met een nieuwe variant van de Smart Connector. Er is namelijk een prototype van de Apple Watch Series 3 opgedoken, dat erop wijst dat Apple een speciale aansluiting overwoog.



‘Apple Watch met Smart Connector voor slimme bandjes’

Iedere Apple Watch heeft al een verborgen poort in de gleuf waar je je bandje in kunt bevestigen. Deze aansluiting wordt door Apple voor diagnostische doeleinden gebruikt, maar het lijkt erop dat Apple ook een extra aansluiting gepland had die voor gebruikers bedoeld is. Giulio Zompetti op Twitter deelt namelijk een afbeelding van een prototype van de Apple Watch Series 3, waar naast deze verborgen aansluiting twee contactpuntjes zichtbaar zijn in de gleuf van het bandje.

De contactpunten doen sterk denken aan de Smart Connector die we al kennen van de iPad. Op de iPad gebruikt Apple de Smart Connector voor onder andere de eigen toetsenbordhoezen en ook Logitech gebruikt de aansluiting voor een aantal van haar accessoires. De Smart Connector kan zowel data als stroom doorsturen, waardoor dit op de Apple Watch veel extra mogelijkheden kan bieden. Wat voor de hand ligt is het gebruik van slimme bandjes, waar bijvoorbeeld sensoren in zitten.

Apple zou volgens Giulio gewerkt hebben aan een slim bandje met sensoren voor het meten van je bloeddruk. Er is in het verleden ook wel gespeculeerd over het meten van je bloedsuiker via slimme bandjes. Volgens de laatste geruchten zou Apple volgend jaar een glucosemeter toe willen voegen aan de Apple Watch, al weten we nog niet of Apple daar slimme bandjes voor gaat gebruiken.