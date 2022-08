We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Nieuw op Apple TV+: Luck

Luck is een nieuwe animatiefilm voor alle leeftijden, die je vanaf nu op Apple TV+ kunt kijken. Het is Apple’s eerste 3D-geanimeerde volledige speelfilm, gemaakt in samenwerking met Skydance Animation. Het zou zo afkomstig kunnen zijn uit de Pixar Studios, maar deze is toch echt alleen te zien op Apple TV+.

De film draait om Sam Greenfield (met de stem van Eva Noblezada), die de meest ongelukkige persoon op aarde is. Ze vindt al snel een geluksmuntje, waardoor alles verandert. Het muntje is afkomstig van een sprekende zwarte kat, genaamd Bob (gespeeld door Simon Pegg). Sam volgt Bob naar een geheime wereld, genaamd Land of Luck. Daar blijken magische wezens nauwkeurig de balans tussen geluk en pech in de gaten te houden.

In Luck hoor je ook de stemmen van Jane Fonda, John Ratzenberger, Whoopi Goldberg en anderen. Ze spelen een gevarieerde groep karakters, van vliegende varkens tot roze draken. Apple is zo trots op deze film dat er een takeover op de homepage te zien is. Ook kun je op andere plekken de karakters uit de film tegenkomen.

Bekijken: Luck

Lightyear

Te zien bij: Disney+

Lightyear toont de origin story van Buzz Lightyear, de held die als inspiratie diende voor het bekende speelgoedfiguur. In de film volgen we de legendarische ruitevaarder nadat hij samen met zijn commandant en bemanning is gestrand op een vijandige planeet op 4,2 lichtjaren van de aarde. Terwijl Buzz een weg naar huis proberet te vinden door ruimte en tijd, krijgt hij gezelschap van een groep ambitieuze rekruten en zijn robot-huisdier-vriendje Sox. De missie wordt echter bedreigd door Zurg, een imposant figuur die een leger van meedogenloze robots om zich heen heeft. Zurg blijkt een volledig eigen mysterieuze missie te hebben.

The Sandman (S01)

Te zien bij: Netflix

Na jaren gevangenschap begint Morpheus, de koning der Dromen, aan een reis door verschillende werelden om terug te vinden wat hem ontnomen is en om zijn macht te herstellen.

Buba

Te zien bij: Netflix

Als een oplichter uit een klein dorp zich met zijn manipulatieve broer bij de lokale maffia aansluit, wordt zijn obsessie met karma en balans hilarisch meedogenloos.

Carter

Te zien bij: Netflix

Een man wordt wakker zonder zich iets te kunnen herinneren. Een mysterieuze stem uit een apparaatje in zijn oor stuurt hem op een gevaarlijke missie om gijzelaars te redden.

Pennyworth (S01+S02)

Te zien bij: HBO Max

Londen, de jaren 60. Alfred Pennyworth is een voormalige Britse SAS-soldaat die onlangs de strijdkrachten heeft verlaten en een beveiligingsbedrijf begint. Het bureau trekt de aandacht van een jonge Amerikaanse miljardair genaamd Thomas Wayne. In de daaropvolgende jaren ontstaat er een hechte vriendschap tussen Alfred en Thomas en Alfred wordt uiteindelijk de verzorger van diens zoon, Bruce, nadat hij is vermoord.

The Professor and the Madman

Te zien bij: HBO Max

Het verhaal over de schepping van de OED, beter bekend als de Oxford English Dictionary. In 1857 begint professor James Murray aan de samenstelling van de OED en als voorzitter van het comité probeert hij zoveel mogelijk mensen te bereiken die een bijdrage kunnen leveren aan het ambitieuze project. Een van die mensen, William Chester Minor, levert meer dan 10.000 bijdrages, waarna het comité de man wil eren voor zijn werk. Murray komt er echter achter dat William inmiddels opgesloten zit in een gesticht voor krankzinnigen, na het plegen van een moord.

All or Nothing: Arsenal (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

All or Nothing: Arsenal neemt de kijkers mee achter de schermen van een cruciaal seizoen bij één van ’s werelds grootste voetbalclubs, wanneer Arsenal zich richt op het behalen van nationaal succes en de terugkeer naar de Europese topcompetitie. Naast het vastleggen van de hoogte- en dieptepunten van het leven in het Emirates Stadium en het Arsenal Training Centre, zullen de All or Nothing camera’s de Arsenal ploeg volgen buiten het voetbalveld, om de dagelijkse uitdagingen te verkennen waarmee topsporters te maken krijgen tijdens de intensieve kalender van een competitie onder hoogspanning.

Grenslanders (S01)

Te zien bij: Videoland

In de afgelegen grensstreek tussen Nederland en Vlaanderen wordt aan Nederlandse zijde een plezierjacht doorzeefd met kogels aangetroffen. Aan Vlaamse zijde wordt tegelijkertijd een mysterieus rondzwervend meisje gevonden. De Rotterdamse rechercheur Tara Dessel en psychiater Bert Dewulf uit Antwerpen ontdekken al snel een verband tussen beide zaken.

Jockey

Te zien bij: Pathé Thuis

Jackson Silva is een jockey op leeftijd die nog één kampioenschap wil winnen maar zijn vele blessures spelen hem parten. De komst van een jonge jockey die beweert zijn zoon te zijn, maakt het nog moeilijker om zijn droom te verwezenlijken.

The Trip to Greece

Te zien bij: Ziggo

Steve Coogan en Rob Brydon gaan opnieuw samen op een culinaire reis, dit keer richting Griekenland. Ze volgen het pad van Odysseus en gaan daarbij volledig op in de Griekse geschiedenis en cultuur, terwijl ze genieten van uitmuntende lokale gerechten. Onderweg bespreken ze als vanouds een variëteit aan onderwerpen met daarbij een flinke dosis van hun eigenzinnige humor en een ongekend breed scala aan impressies van wereldsterren.

Taxi zum Klo

Te zien bij: Cinemember

Een Duitse, erotische cultfilm uit 1980 over docent Frank die affiniteit heeft met het maken van films en het hebben van seks. Op een van zijn wilde avonden ontmoet hij de lieve en rustige Bernd, die hem probeert te overtuigen om een rustig leven te gaan leiden op het platteland. Maar Frank krijgt het benauwd en weet niet zeker of hij zich wel wil binden… De titel, taxi naar het toilet, refereert naar hoe seksplekken voor mannen vroeger werden genoemd. De hoofdrol werd tevens vertolkt door regisseur Frank Ripploh. Taxi zum Klo zit vol expliciete homoseksuele seksscènes.

