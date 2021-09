iCulture Vandaag: dit was donderdag 2 september 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op donderdag 2 september 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag vertellen we je wat de mogelijke releasedatum van iOS 15 en de andere updates wordt. Er kwam vandaag ook nieuws vanuit Apple, want versoepelingen in de App Store is goed nieuws voor media-apps. Maar is het genoeg om alle kritiek af te ketsen? Dat en nog veel meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Dit zijn de beste HomeKit-radiatorknoppen en thermostaten voor de winter.

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

MijnKPN (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - De KPN-app is helemaal geüpdatet met een bijgewerkt design, snellere werking, een donkere modus en nog veel meer.

Documents: Files, PDF, Browser (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.2+) - Compleet nieuwe versie van de bekende documentenapp met onder andere Smart Actions en een nieuw design.