Sommige Apple Watch Series 5-modellen uitverkocht

Het zou een spannende dag kunnen worden, als de voorspellingen van Prosser kloppen. Hij blijft bij zijn standpunt dat Apple vandaag een nieuwe Apple Watch en iPad gaat aankondigen. Eén aanwijzing lijkt zijn bewering te ondersteunen: sommige Apple Watch Series 5-modellen zijn niet meer verkrijgbaar, zowel in de Amerikaanse als in de Nederlandse en Belgische online store. In Europa is de situatie nog niet zo nijpend. Vooral in de VS, China en Japan zijn sommige modellen niet meer verkrijgbaar. Apple lijkt daarmee de voorraden van de Series 5 af te bouwen, in afwachting van een opvolger. Maar of die vandaag komt, is nog zeer de vraag.



Het meest populaire model in 44mm aluminium spacegrijs met zwart sportbandje blijkt nog gewoon verkrijgbaar, maar veel modellen met Sport Loop of een afwijkende kleur bandje zijn niet meer leverbaar via de online Apple Store. Ophalen bij de Apple Stores in Brussel, Amsterdam, Haarlem en Den Haag is soms wel, soms niet mogelijk.

Okay, guys. Last tweet of the night. 👇

My sources are not budging or changing their mind.

They’re still telling me that Apple Watch and iPad Air are coming tomorrow via press release.

See you all in the morning to find out! 👋🤗

— Jon Prosser (@jon_prosser) September 8, 2020