Apple heeft decoraties aangebracht en een pagina gemaakt voor Apple Marina Bay Sands, een unieke winkel in de baai van Singapore. Het maakt deel uit van Marina Bay Sands, een enorm resort met hotels, casino’s, winkels en tentoonstellingsruimtes dat eigendom is van de Las Vegas Sands Corporation. Met 500 tafels en 1.600 gokautomaten is dit het grootste casino ter wereld, al merk je er niets van als je door het winkelcentrum loopt. Vorig jaar gingen we er op bezoek, toen de bouw van Apple Marina Bay Sands nog in volle gang was. Nu is de winkel klaar om te worden onthuld. Voorheen was hier de mega-nachtclub Avalon gevestigd.



De opening volgt kort na twee andere opvallende locaties: Apple Central World (Bangkok) en Apple Sanlitun (China). Apple Marina Bay Sands is echter van een andere orde: een dergelijke halve bol in het water is nog niet eerder vertoond. Het is de derde Apple Store in Singapore, na Orchard Road en Changi Airport. Die laatste opende in juli 2019, terwijl Orchard Road al sinds 2017 bestaat.

Het Instagram-account @today.at.r633 heeft een serie foto’s van het ontstaansproces van het bouwwerk. R633 is het interne nummer dat Apple voor deze Apple Store gebruikt. Een woordvoerder heeft tegen media in Singapore gezegd dat de “deuren binnenkort opengaan”, maar noemde nog geen datum. Het bolvormige bouwwerk bestaat uit glazen panelen, die de skyline van Singapore reflecteren. Ook de indeling van deze Apple Store zal anders zijn dan gebruikelijk.

Je bereikt de Apple Store via een houten loopbrug, maar er is ook een ingang in het winkelcentrum, waarbij je via een tunnel onder het water door loopt.