Beveiligingslek in AirPlay: miljoenen apparaten nog steeds kwetsbaar (maar zo blijf je veilig)

Er is sprake van een beveiligingslek in AirPlay, zo melden onderzoekers. Samen met Apple hebben ze samengewerkt aan diverse fixes, maar toch zijn er nog miljoenen apparaten die kwetsbaar zijn.

AirPlay is een heel handig en veelgebruikt systeem voor het versturen van video of audio van je Apple-apparaat naar bijvoorbeeld een speaker of televisie. AirPlay zit standaard ingebouwd in miljoenen apparaten: van speakers en receivers tot televisies en zelfs thermostaten. Beveiligingsbedrijf Oligo ontdekte een beveiligingslek in AirPlay, waardoor onder andere malware verspreid kon worden. Gelukkig zijn er manieren om toch veilig te blijven.

Lek in AirPlay: zo blijf je wel veilig

Het beveiligingslek wordt door de ontwikkelaars ook wel Airborne genoemd. Het lek zorgt ervoor dat een aanvaller controle krijgt over het apparaat dat AirPlay ondersteunt. Dit kan vervolgens gebruikt worden om bijvoorbeeld malware te verspreiden naar andere apparaten op hetzelfde netwerk. De aanvaller moet wel verbonden zijn met hetzelfde wifi-netwerk. Daardoor is het risico groter bij publieke wifi-netwerken of andere grote netwerken waar meer gebruikers mee verbonden zijn.

Oligo ontdekte in totaal 23 beveiligingsproblemen. Apple heeft de afgelopen maanden in diverse software-updates de lekken opgelost en heeft ook in de AirPlay SDK (de tools voor ontwikkelaars waarmee ze AirPlay kunnen inbouwen in hun apparaten) geüpdatet om ervoor te zorgen dat apparaten veilig zijn.

Maar daarmee is nog niet alles opgelost. Aangezien het aanbod van AirPlay-apparaten enorm groot is, is de verwachting dat er nog miljoenen AirPlay-apparaten kwetsbaar zijn als deze (nog) geen update gekregen hebben. Oligo spreekt over mogelijk “tientallen miljoenen AirPlay-apparaten” die nog kwetsbaar zijn.

Hoe bescherm je jezelf tegen Airborne?

Belangrijk is dus dat je al je eigen apparaten up-to-date houdt. Dat geldt niet alleen voor je iPhone, iPad, Mac en Apple TV, maar dus ook voor al je speakers en andere apparaten die AirPlay hebben ingebouwd. Wat je ook kunt doen, is het gebruik van AirPlay beperken. Op de Apple TV kun je bijvoorbeeld aangeven dat er een wachtwoord vereist is om verbinding te kunnen maken. Je kunt zelfs aangeven dat alleen mensen in de woning (dus die toegevoegd zijn als bewoner in de Woning-app) AirPlay mogen gebruiken. Ga hiervoor naar je de AirPlay-instellingen op je apparaat. Op de Mac kun je de functie voor AirPlay-ontvanger uitschakelen als je het zekere voor het onzekere wil nemen (en je het toch nooit gebruikt).

Lek speelt ook bij CarPlay

Hetzelfde Airborne-beveiligingslek speelt daarnaast bij CarPlay. Aanvallers kunnen daardoor bepaalde delen in het systeem van een auto overnemen. Maar de kans dat dit gebeurt, is erg klein. De aanvaller moet namelijk in de auto zijn en verbonden zijn met de auto. Dat kan draadloos maar ook via de usb-poort. Daarvoor moet dus toegang nodig zijn tot de auto zelf.