Met de Volo-app kunnen kitesurfers met een Apple Watch hun sessies bijhouden en allerlei statistieken verzamelen. De app is volledig gratis en is gemaakt door een Nederlandse ontwikkelaar.

Volo is de nieuwste toevoeging aan het portfolio van ontwikkelaar Hidde van der Ploeg (@hiddevdploeg). Met deze app, die hoofdzakelijk op de Apple Watch draait, kunnen kitesurfers een hele rits aan statistieken verzamelen en later terugkijken. De app is volledig gratis en bevat geen advertenties. Eerder schreven we al een review van de NowPlaying-app uit de koker van dezelfde Amsterdamse ontwikkelaar.



Nederlandse kitesurfing app op de Apple Watch

Er bestaan al apps om kitesurf-sessies bij te houden met je Apple Watch, maar Volo is de eerste van Nederlandse bodem. Kiters houden hiermee onder meer bij wat hun beste sprong is, hoeveel sprongen ze in totaal hebben gemaakt tijdens een sessie, hoe hoog ze kwamen, de topsnelheid en nog meer. Ook legt de app basisstatistieken zoals hartslag en verbrande calorieën vast. Je hoeft je iPhone niet meer mee te nemen op het water.

Naast het meten van interessante statistieken, bevat Volo ook handige functies voor erbij. Zo wordt het waterslot van de Apple Watch automatisch ingeschakeld als je een sessie start. Zo voorkom je dat het water ongewenst de app ‘bedient’. Verder kun je zelf instellen hoe de app eruit ziet op je Apple Watch. Zo kun je je snelheid groot op beeld zetten als je dat belangrijk vindt. Dat kan zowel je huidige snelheid, topsnelheid als de gemiddelde snelheid zijn. Op die manier kun je nog veel meer statistieken op je sessie-scherm laten tonen.

Op je Apple Watch kun je complicaties instellen om snel de app te openen, terwijl je op de iPhone widgets kunt plaatsen. Deze laten statistieken zien over je snelheid en de sprongen, of een combinatie van beide. Deze zijn alleen in het kleine widgetformaat beschikbaar.

Niet de enige Nederlandse kitesurf-app

De grootste concurrent van Volo is vermoedelijk een andere Nederlandse app, Surfr. Deze werkt echter niet op de Apple Watch en vereist een extra accessoire, maar biedt wel belangrijke informatie zoals de airtime. Verder biedt Surfr. ook een sociaal element waarmee je je statistieken met vrienden kunt delen. Hidde van der Ploeg laat weten dat deze functies ook naar Volo komen in een latere update. Daarnaast komt er ook een manier om je sprongen te beoordelen op basis van je vorige sessies. Zo kun je goed zien of je vooruitgang boekt.

Volo komt op donderdag 14 april uit, maar de app is nu al beschikbaar als pre-order. Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de app, maar je kunt de ontwikkelaar desgewenst wel een fooi geven met een in-app aankoop. Deze aankoop ontgrendelt geen extra functies.