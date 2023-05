Als je een app installeert, wil je het liefst dat deze ook in het Nederlands beschikbaar is. Hoe scoort Nederlands ten opzichte van andere talen? Een studie wijst het uit: Nederlands staat op de zesde plaats achter Engels, Duits, Spaans, Frans en Italiaans.

Nederlandse taal in populaire apps

Het onderwijsplatform Preply deed onderzoek welke talen het meest worden aangeboden in veelgebruikte apps. Daarvoor stelden ze een lijst samen van de top 50 populaire apps in de App Stores van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Al deze apps zijn (uiteraard) in het Engels te gebruiken, maar welke andere talen bieden de appmakers aan?



Met alleen de Nederlandse taal kom je op de wereld niet zo ver. Slechts 22 miljoen mensen spreken Nederlands, terwijl er meer dan 300 miljoen mensen zijn die Arabisch kunnen verstaan. Ook zijn er veel meer mensen die Portugees, Chinees, Hindi of Bengali spreken. Toch blijkt Nederlands het goed te doen bij appontwikkelaars.

Dit is de ranglijst van meest aangeboden talen in de gekozen apps:

Engels: 100%

Duits: 66%

Spaans: 65%

Frans: 63%

Italiaans: 61%

Nederlands: 45%

Als de onderzoekers de top 50 in de Chinese App Store hadden gekozen, zou de lijst er uiteraard heel anders uit hebben gezien. Maar goed, die lijst bevat voornamelijk apps die niet zo interessant voor ons zijn, terwijl de lijst van Preply is gericht op de westerse consument – en dan doet Nederlands het relatief erg goed. Mocht een app niet in het Nederlands beschikbaar zijn, dan kun je altijd nog terugvallen op het Engels of een andere gangbare moderne taal die de meeste Nederlanders wel machtig zijn.

Welke apps bieden de meeste taalkeuzes?

De studie onderzocht ook welke app de meeste taalopties biedt. Dat blijkt YouTube te zijn: maar liefs 73 verschillende talen., waaronder Laotiaans (de nationale taal van Laos), Tamil (Zuid-India en Sri Lanka) en Urdu (Pakistan). Op de tweede en derde plaats staan Signal met 71 talen en Google Meet met 63 talen.

Ranglijst App Talen 1 Youtube 73 2 Signal 71 3 Google meet 67 4 Spotify 58 5 Gmail 55 6 Microsoft Teams 48 7 Booking.com 40 8 Whatsapp 39 9 Zara 38 10 Paypal 37 11 Uber 37 12 Snapchat 36 13 MBI Calculator 34 14 Bolt 34 15 Twitter 34

De hoogst scorende social media-app is TikTok, nog voor Instagram, Facebook en Shapchat. De Chinese app biedt 32 talen aan. De analyse laat ook zien welke minder bekende talen beschikbaar zijn in app. Zo is Tagalog, de regionale taal van het Filipijnse eiland, alleen te vinden bij Instagram. Het Oezbeeks, gesproken in acht Centraal-Aziatische landen, is alleen beschikbaar op TooGoodToGo. En voor het Iers kun je alleen terecht in WhatsApp.

Er is ook nog apart gekeken naar datingapps, waarbij Tinder (56 talen) de winnaar is. Andere apps zoals Bumble (18), Match (12) en Grindr (9) scoren een stuk minder. De datingapps eHarmony, Coffee meets bagel en Hinge zijn slechts in één taal te gebruiken en je kunt wel raden welke dat is.