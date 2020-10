Personele veranderingen bij Apple: Greg Joswiak is een stapje op de hiërarchische ladder geklommen en is voortaan te zien op de pagina met Apple-kopstukken. Ondertussen is een bekende beveiligingsonderzoeker overgestapt van Google's Project Zero naar Apple.

Greg Joswiak zit bij Apple in de lift naar de hoogste regionen: hij heeft veel taken van Phil Schiller overgenomen en is nu ook te zien op de managementpagina van Apple. Joswiak werkt al meer dan 20 jaar bij Apple en volgt Schiller op als hoofd Worldwide Marketing. Die benoeming werd al in augustus gedaan, maar is nu ook op de webpagina’s van Apple te zien. Schiller is ondertussen benoemd als ‘Apple Fellow’, de hoogste eer die een Apple-medewerker te beurt kan vallen.



Schiller zal verantwoordelijk blijven voor de App Store en Apple-evenementen, maar is niet meer dagelijks betrokken bij het marketingteam van Apple. Die rol is overgenomen door Joswiak, oftewel Joz. Schiller maakte in augustus bekend dat hij niet van plan is Apple te verlaten en blijft zitten “zolang het bedrijf me nog wil hebben”.

Hacker Brandon Azad stapt over naar Apple

In de jailbreak-community is de stemming minder feestelijk. Een bekende hacker en beveiligingsonderzoeker is overgestapt naar Apple. Brandon Azad was bekend als lid van Project Zero en ontdekte daar diverse exploits voor iOS en iPadOS. Azad kondigde zijn toekomstplannen aan op Twitter.

It's with both bittersweet sadness and excitement that I say goodbye to Project Zero, as I'll be joining Apple next week to continue my work improving Apple device security. My time at Project Zero has been amazing, and it's been an honor to share in this wonderful mission. — Brandon Azad (@_bazad) October 2, 2020

Een aantal van Azad’s tfp0-exploits was cruciaal om jailbreak-tools te maken, waaronder Chimera, Electra en unc0ver. In een periode waarin steeds minder belangstelling is voor jailbreaken, zorgde Azad ervoor dat er toch nieuwe methoden beschikbaar kwamen, waarmee jailbreak-teams zoals het Chimera Team aan de slag konden. Met de komst van iOS 14 en de nieuwe beveiligingsmechanismen die daarin zijn toegevoegd, ziet het er voorlopig somber uit voor mensen die willen jailbreaken, zeker nu Azad zijn kennis en ervaring gaat inzetten om de besturingssystemen nog beter te beveiligen.