iFixit heeft de nieuwe Apple TV 4K 2021 én de nieuwe Siri Remote uit elkaar gehaald in een uitgebreide teardown. In een video is de teardown te zien, waar de Apple TV en de Siri Remote stap voor stap ontmanteld worden.

Uit de buitenkant ziet de nieuwe Apple TV 4K 2021 er identiek uit in vergelijking met de vorige Apple TV 4K. Dat is voor binnenkant niet anders, zo blijkt uit deze teardown van de Apple TV 4K 2021. Voor de Siri Remote 2021 is dat een ander verhaal. Sommige onderdelen moeten met de nodige kracht losgehaald worden.



Teardown Apple TV 4K 2021 en Siri Remote

De onderdelen van de Apple TV 4K zitten voornamelijk vast met schroeven. Dat geldt ook voor de ventilatie, die onderaan de Apple TV zit. Een grappig detail is dat de buitenkant in feite transparant is, zo verklapt de infraroodcamera van iFixit. Na het loshalen van de onderkant blijkt dat de ventilatie niet verbonden is met een kabel, maar met metalen contactpuntjes. Alle andere onderdelen zitten met schroefjes vast, ook het moederbord met de nieuwe A12-chip. Omdat alles zo makkelijk los te halen is, is het vervangen van onderdelen ook erg eenvoudig.

iFixit geeft de Apple TV 4K 2021 daarom een repareerbaarheidsscore van 8 op een schaal van 10. Dat is exact dezelfde score als de vorige generatie uit 2017.

Om binnen te kijken in de Siri Remote, is wel wat meer werk nodig. Dat komt door de aluminium behuizing, waardoor je er met een simpele infraroodcamera niet doorheen kan kijken. Aan de onderkant van de afstandsbediening zitten twee kleine schroefjes, waardoor het openmaken er in eerste instantie makkelijk uit ziet. Om het moederbord eruit te halen, moest iFixit de knoppen met kracht uit de afstandsbediening halen, waarna het moederbord er uitgeschoven kon worden.

Daar zit ook de batterij in verwerkt. Deze is vastgelijmd, maar het loshalen gaat relatief eenvoudig. De Siri Remote blijkt een 1.52Wh batterij te hebben. Omdat de aansluitingen van de batterij vast gesoldeerd zijn, is het vervangen van de accu nog niet zo eenvoudig. iFixit hoopt dat de eventuele volgende afstandsbediening een door de gebruiker te vervangen batterij heeft, net als bij de AirTag.