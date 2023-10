Of is goedkoop net zo goed?

We krijgen bij iCulture wel eens de vraag of het zin heeft om dure kabels aan te schaffen. Vaak zijn er immers goedkopere alternatieven voor de kabels van Apple, die qua functionaliteit waarschijnlijk net zo goed voldoen. Het ligt er maar aan wat je ermee wil doen en wat je eisen zijn, maar bij deze Thunderbolt 4-kabel van Apple weet je in ieder geval dat er veel technologie in is gestopt. De drie meter lange kabel van €179 is ook zeker niet nodig als je alleen maar wat sneller data uit je iPhone 15 Pro wilt overzetten. In dat geval kun je ook de veel goedkopere versie van twee meter aanschaffen, die maar €79 kost. En om alleen maar te kunnen opladen heb je een simpele usb-c kabel nodig, die geen Thunderbolt hoeft te ondersteunen.

Industriële röntgenscanner

De röntgenfoto’s zijn door Lumafield gemaakt met een industriële CT-scanner, die normaal wordt gebruikt om producten te testen. Door ze in een CT-scanner te leggen kunnen eventuele interne defecten snel worden opgespoord. In dit geval besloot Lumafield de scanner voor een vergelijkend warenonderzoek te gebruiken. De foto’s laten zien waarom een Thunderbolt-kabel meer kost dan een standaard usb-c kabel. Op de foto’s zie je een Amazon Basics usb-c kabel die snelladen ondersteunt en maar een tientje kost. Daarnaast zie je nog twee goedkope opties van onbekende Chinese merken, zoals er tientallen op Amazon te vinden zijn. In dit geval gaat het om het de merken NiceTQ en Atyfuer, maar je kunt elke rare fantasienaam ervoor in de plaats nemen.

Verborgen technische verschillen zijn behoorlijk groot

Lumafield spreekt bij de Apple-kabel over een “verbluffend stukje precisietechniek”. De kabel bevat een printplaat en alle bedrading die nodig is voor Thunderbolt 3-, Thunderbolt 4- en USB 4-gegevensoverdracht tot 40 Gb/s. Daarnaast worden ook langzamere, oudere usb-c standaarden ondersteund. De kabel van Amazon heeft een kleinere printplaat en is technisch ook minder geavanceerd. Alleen de basisfunctionaliteit voor opladen en data is aanwezig en dat resulteert ook in lagere specs, namelijk usb 2.0 en een maximale snelheid van 480 Mbps. De twee goedkope Chinese kabels zijn nog iets simpeler uitgevoerd.

Uiteraard was dit wel te verwachten: een snellere kabel bevat inderdaad meer geavanceerde elektronica. We hadden het interessanter gevonden als Lumafield een goedkopere Thunderbolt 4-kabel van een bekend merk had gekozen, zoals deze van Belkin. Het geeft ook nog geen antwoord op de vraag of de prijs van €179 redelijk is. Zijn de onderdelen echt zo duur om te maken, is er puur goud gebruikt? Of had Apple een dergelijke kabel ook voor €50 kunnen maken? Feit is wel dat je weinig keus hebt als je je Mac drie meter van je beeldscherm wil plaatsen. Er zijn alternatieven van andere merken die 2 meter lang zijn, maar 3 meter is moeilijker te vinden. Computers die Thunderbolt 4, Thunderbolt 3 of USB 4 ondersteunen kunnen data overzetten op een snelheid van 40 Gbps, maar dat werkt alleen als je een topkwaliteit kabel hebt. Daarnaast is de kabel geschikt voor 100 Watt doorvoer. Kortom, als je de best mogelijke kabel met geavanceerde onderdelen voor je Mac wil hebben en je hebt écht een lengte van 3 meter nodig, dan is deze kabel je vriend.

Veel meer details over de gescande kabels lees je in het artikel van Lumafield.