Apple voert niet vaak veranderingen of verbeteringen toe aan de App Store, maar af en toe wordt er iets nieuws getest onder een kleine groep gebruikers. Dat is nu ook het geval in de VS, waar Apple een test doet met tags in de zoekfunctie van de App Store. Daarmee kun je verder filteren zodra je een zoekterm invoert. In Nederland zien we de tags nog niet.



Apple test tags bij zoeken in App Store

De afgelopen weken zien enkele gebruikers in de VS plotseling tags verschijnen onder de zoekbalk. Als je bijvoorbeeld zoekt op ‘photos’, zie je daaronder relevante tags waar je verder op kunt filteren. Ook bij het zoeken naar bijvoorbeeld een avonturengame kun je verder filteren op tags als RPG, kids en offline. Je kan meerdere tags aantikken om zo een nauwkeuriger zoekresultaat te krijgen.



Screenshots via MacRumors

De tags maken de zoekfunctie een stuk bruikbaarder. Momenteel kun je alleen een enkele zoekterm invoeren, zonder dat je verder kan filteren op type app, ontwikkelaar of andere criteria. Met inmiddels miljoenen apps in de App Store, levert de zoekfunctie nu soms niet altijd het gewenste resultaat op.

🚨Major App Store Update from Apple: Introducing search “tags” for filtering results: A search tag is a search term used by people when searching in the App Store to filter the search results, so the more specific a user is the less tags there are for them to use for filtering. pic.twitter.com/jc4JbtHixd — Nick (@nickjsheriff) March 21, 2021

Momenteel gaat het dus alleen nog om een test bij een klein aantal gebruikers in de VS. Wij hebben de tags in de zoekfunctie nog niet in beeld gekregen, ook niet bij gebruik van een Amerikaanse Apple ID of als we de iPhone op Engels zetten. Het is dus ook nog niet duidelijk of en wanneer de functie breder uitgerold wordt.

Een paar maanden geleden testte Apple ook een nieuwe plek voor reclame in het zoektabblad. Ook die test verscheen nog niet in Nederland.