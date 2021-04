Apple heeft de aanmelding voor het Apple Developer Program iets gemakkelijker gemaakt. Je kunt nu in de Apple Developer-app aanmelden, zonder naar de website te gaan in 6 nieuwe regio's waaronder Nederland.

Het lijkt een kleine aanpassing, maar blijkbaar vergde het nogal wat moeite om de zes nieuwe regio’s toe te voegen. Sinds 2019 was het al mogelijk om in de VS je aan te melden als ontwikkelaar via de Apple Developer-app. Nu komen de volgende zes landen erbij:

Nederland

Frankrijk

Italië

Spanje

Rusland

India

Opvallend is dat Duitsland en het Verenigd Koninkrijk als grote landen niet in het rijtje staat. Apple heeft de wijziging aangekondigd via de eigen websites. Je kunt je nu via de Apple Developer-app aanmelden en betalen in euro’s. Het gaat hier om een abonnement van €99 per jaar dat automatisch wordt verlengd. Je hebt er volgens Apple geen omkijken naar.

Normaal moeten ontwikkelaars naar de website gaan als ze iets in de App Store willen uitbrengen. In 2019 maakte Apple het ietsje makkelijker door de aanmelding ook via de app te laten lopen. Dit is dezelfde app waarin je straks de WWDC-keynote en alle sessies kunt bekijken. Voorheen heette deze app dan ook ‘WWDC’.

De Apple Developer-app kreeg vorige maand nog een nieuw uiterlijk, in aanloop naar WWDC 2021. Daar zal iOS 15 samen met alle andere softwareplannen van Apple worden onthuld.