Lenovo Glasses T1

Lenovo denkt dat AR-brillen klaar zijn voor de massa en brengt deze bril uit voor een breed publiek. Het design is vrij simpel: een zwarte bril met speciale lenzen, die dienst doet als een soort persoonlijk mobiel scherm. De T1 werkt alleen als ‘ie verbonden is met een device zoals een iPhone. Daarbij heeft Lenovo natuurlijk wel te maken met beperkingen die Apple stelt, terwijl Apple zelf helemaal los kan gaan met functies die dieper ingrijpen op het besturingssysteem.



De bril gaat nog geen $500 gaan kosten en voor die prijs hoef je geen indrukwekkende hardware te verwachten. De twee micro-OLED-schermen hebben een resolutie van 1080p waarmee je Full HD-content kunt kijken op een framerate van 60Hz. Om vermoeide ogen te voorkomen reduceert de bril eventuele flikkering en blauw licht op lagere frequenties. Het voldoet eigenlijk prima, zolang je niet te hoge eisen stelt, meldt Ars Technica . Zij konden alvast een prototype proberen en merkten dat de kleuren helder zijn, dat de teksten goed te lezen zijn en de helderheid van het scherm heel acceptabel is. Bedienen van de bril is soms wel wat onhandig, omdat je dit via een ander device moet doen.

De Lenovo-bril is dan ook volledig afhankelijk van het externe apparaat en heeft geen ingebouwde processor. Dit is gedaan om de kosten te drukken. Wel zitten er speakers in.

Je kunt verbinding maken met een usb-c-kabel, waarbij er een speciale adapter voor de iPhone verkrijgbaar zal zijn. Het idee achter deze bril is dat je een film kunt kijken of een game kunt spelen en daarbij helemaal op gaat in het beeld. De bril komt nog dit jaar in China beschikbaar en zal vanaf 2023 ook in andere enkele landen te koop zijn.

Ondertussen wachten we op de AR/VR-bril van Apple die volgens verwachtingen aanvankelijk rond de $3.000 gaat kosten en in januari aan het publiek getoond kan worden. Daarna volgen er goedkopere uitvoeringen. Wil je niet-opgepoetste foto’s van deze bril zien, dan kun je het beste even hier kijken.