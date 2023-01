Geen bril, wel headset

Jarenlang wordt er al over gesproken dat Apple eerst een wat grotere headset, dan een normaal uitziende bril en tenslotte contactlenzen zou gaan maken. Maar voor de komende jaren zal de aandacht vrijwel geheel liggen op mixed reality-headsets. Apple-verslaggever Mark Gurman schrijft dat Apple een AR-bril wilde maken die het tevoorschijn pakken van de iPhone overbodig zou maken, omdat alle info vlakbij je netvlies staat. Maar die bril lijkt nu ver weg. Andere bedrijven hebben het wel geprobeerd, zoals met Google Glass en Microsoft Hololens. Ook zijn Meta en Google er nog mee bezig in projecten die respectievelijk Project Iris en Nazare heten. Maar van Apple hoeven we niet zo snel iets te verwachten wat op een normale bril lijkt.



Wat dan wel? Reality Pro en One

Apple zal alle aandacht gaan richten op de headset, waarvan de eerste versie dit jaar al kan verschijnen. De prijs zal rond 3.000 dollar liggen en hij zit vol met camera’s en sensoren. Hij ziet er meer uit als een conventionele VR-headset dan als een bril. Binnenin zit een processor die je ook in computers vindt, zoals de M2. Wat de naamgeving betreft zijn er aanwijzingen geweest dat Apple gaat kiezen voor de naam Reality Pro.



Een dergelijke bril kunnen we wel op onze buik schrijven. Je kunt daarvoor bij Google terecht, die met Project Iris bezig is.

Goedkopere headset krijgt voorrang

Na deze dure variant kunnen we in 2024 of 2025 een goedkoper exemplaar verwachten die qua prijs rond de 1.500 dollar ligt. Dit is ook de prijs die Meta momenteel voor de Quest Pro vraagt. Deze zou Reality One kunnen gaan heten, een andere naam die Apple heeft geregistreerd. Dit model is wat meer gericht op de gewone gebruiker, al blijkt wel uit de prijs dat je ook deze headset niet op brede schaal zal tegenkomen. Het wordt de komende jaren nog een speeltje voor de happy few die het geld ervoor over hebben.



Zo kun je altijd winnen met schaken; een voorbeeld wat je kunt doen met de Meta AR-bril.

Duur = slim?

De vraag is of Apple’s keuze om aanvankelijk dure hardware uit te brengen, de beste is. Bij Apple’s eerste slimme speaker bleek het geen succes: de originele HomePod was te duur en werd al na een tijdje van de markt gehaald. Bij een mixed reality-headset kan het wél goed uitpakken: mensen zijn benieuwd wat het is en hoe het werkt, maar nog niet van plan er eentje te kopen. Door een high-end headset te ontwikkelen die indruk maakt, kan Apple alvast wat gebied claimen en later de investeringen terugverdienen met een headset voor de massa.



Prototype van een AR-bril door Meta.

Overigens is Meta ongeveer hetzelfde van plan: de ontwikkeling van een bril bestaat daar uit drie fasen, genaamd Nazare, Artemis en Hypernova. De eerste bril is alleen bedoeld voor ontwikkelaars en pas daarna volgen de gewone gebruikers.