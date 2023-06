Eerder dit jaar was Apple al op zoek naar engineers en wetenschappers die thuis zijn in kunstmatige intelligentie. Nu zoeken ze het een stuk specifieker: het gaat om software-engineers met kennis van generatieve AI en mixed reality-omgevingen. Geïnteresseerde medewerkers moeten ervaringen hebben met Machine Learning en interesse hebben in Conversationele en Generatieve AI. En dat is nieuw. Want terwijl Apple al jarenlang bezig is met Machine Learning-toepassingen (onder andere bij het analyseren van foto’s) hebben we nog niets gezien op het gebied van ChatGPT-achtige toepassingen.



In een recent gesprek met investeerders gaf CEO Tim Cook wel zijn mening over Generatieve AI: hij hoemde de technologie “zeker erg interessant”, maar dat er nog “issues zijn die opgelost moeten worden”. Apple zou achter de schermen wel bezig zijn met tests om Siri taal te laten genereren en in de tvOS 16.4 code werden aanwijzingen daarvoor gevonden. Toch is Siri nog vrijwel net zo onnozel als in de begindagen en kan vragen die buiten het voorgeprogrammeerde standaard script vallen niet goed plaatsen.

Toch zullen de nieuwe medewerkers die Apple zoekt zo te zien niet met Siri bezig gaan. Het gaat om het “bouwen van applicaties bovenop Apple’s meest geavanceerde technologieën”. Daarbij worden Augmented en Virtual Reality (AR/VR) genoemd. Volgens The Information wordt het met de Reality Pro-headset mogelijk om zelf toepassingen te bouwen, zonder dat je hoeft te kunnen programmeren. Je zou dan een eigen wereld kunnen bouwen door te omschrijven wat je wilt hebben en generatieve AI maakt het vervolgens mogelijk.

De nieuwe medewerkers zullen wel snel aan de slag moeten gaan, want de aankondiging van de Reality Pro-headset wordt aanstaande maandag al verwacht. Het zal dan wel even duren voordat hij daadwerkelijk op de markt verschijnt en ook een slimmere versie van Siri hoeven we nog niet meteen te verwachten.