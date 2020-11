Apple gaat de MacBooks met Apple Silicon een nieuw design geven in de tweede helft van 2021. Dit beweert analist Ming-Chi Kuo. Hij heeft in de toeleveringsketen bewijzen gezien.

Nieuw design voor Apple Silicon MacBooks

Kuo schrijft het in een notitie aan beleggers. Hij geeft niet aan om welke modellen het gaat, maar eerder voorspelde de analist dat de 14-inch en 16-inch MacBook Pro volgend jaar vernieuwd gaan worden. Apple bracht eerder deze maand de compleet nieuwe M1 MacBooks uit, die qua performance en energiezuinigheid opvallend goed presteren. Maar aan het uiterlijk is niets veranderd: de MacBooks hebben nog steeds hetzelfde design met dikke schermranden. In 2021 gaat dat mogelijk veranderen, met een 14-inch MacBook die in de behuizing van een 13-inch MacBook past. De huidige 16-inch MacBook Pro heeft al smallere randen en eigenlijk was de verwachting dat dezelfde behandeling ook aan de andere modellen zou worden gegeven. Maar Apple neemt er meer tijd voor.



Apple heeft twee jaar gereserveerd om de overstap van Intel naar Apple Silicon helemaal rond te maken. Andere Macs die mogelijk snel naar Apple Silicon overstappen zijn de opnieuw ontworpen 24-inch iMac en een kleinere versie van de Mac Pro.

‘iPad krijgt mini-LED’

Kuo heeft nog meer te voorspellen. Hij merkt op dat de vraag naar de nieuwe iPad Air beter is dan verwacht. Hij denkt dat de verkoop van iPads ook volgend jaar nog in de lift zit, dankzij nieuwe technologieën zoals mini-LED achtergrondverlichting en 5G-ondersteuning. Eerder beweerde een Aziatische nieuwssite dat de eerste iPad Pro met mini-LED in het eerste kwartaal van 2021 komt, dus al vrij snel. Er zou in de tweede helft van 2021 ook een lager geprijsde iPad aan zitten te komen, denkt Kuo.

De Apple Watch zal in 2021 profiteren van innovatieve nieuwe gezondheidsfuncties en een “verbeterde vormfactor”. Hij hint daarmee mogelijk naar wat veranderingen in het uiterlijk van de Apple Watch Series 7, maar een compleet nieuw design hoeven we waarschijnlijk niet te verwachten.

Wat de AirPods betreft: Kuo verwacht dat de derde generatie eind tweede kwartaal 2021 komt, dus rond de zomer in mei/juni. Het design van het standaardmodel gaat op de AirPods Pro lijken, maar zonder de ruisonderdrukking.